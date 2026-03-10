8 din 10 români sunt mai atenți la preț în acest an când fac cumpărături online, iar aproape 58% spun că vor renunța la produse non-esențiale!

Românii au intrat într-o etapă de consum prudent în 2026, în condițiile în care 58,2% se așteaptă la creșterea cheltuielilor pentru cumpărăturile lunare ale gospodăriei, semn că presiunea asupra bugetelor este resimțită tot mai puternic într-un context economic perceput ca fiind instabil. Astfel, aproximativ 8 din 10 spun că sunt mai atenți la preț decât anul trecut, iar 57,8% susțin că vor începe să renunțe la anumite produse non-esențiale atunci când fac cumpărături online, potrivit unui sondaj național realizat de Cargus, una dintre cele mai mari companii de curierat din România, pe un eșantion de peste 1.000 de persoane din mediul urban.

Tinerii din Generația Z resimt cel mai mult creșterea costurilor, peste 82% dintre respondenții cu vârsta sub 30 de ani așteptându-se la o majorare a cheltuielilor pentru cumpărăturile lunare, comparativ cu o medie de aproximativ 60% dintre Millennials și Gen X, respectiv aproape jumătate dintre Baby Boomers. Ca urmare, românii își schimbă comportamentele financiare și de cumpărare – peste 71% dintre respondenți spun că au devenit mai prudenți cu cheltuielile pentru cumpărături online decât în 2025, aproape 78% sunt mai atenți la preț, iar mulți caută strategii care să-i ajute să-și optimizeze cheltuielile.

Consumatorii renunță la produse non-esențiale, caută promoții și cumpără mai calculat

Presiunile pe bugetul personal influențează direct deciziile românilor privind coșul de cumpărături online. Astfel, cei mai mulți respondenți (57,8%) spun că vor renunța la anumite produse non-esențiale, 49,9% afirmă că vor cumpăra mai des produse aflate la promoție, iar 40,6% spun că vor cumpăra mai rar și mai calculat. În același timp, aproximativ 25% declară că vor încerca să controleze mai bine cumpărăturile impulsive, iar 17,2% spun că vor amâna achizițiile mari.

Reconfigurarea bugetelor se reflectă în același timp și în prioritățile de consum. Peste 54% dintre respondenți spun că vor reduce în acest an cheltuielile cu produsele de tehnologie și electrocasnice, iar aproape 39% vor aloca mai puțini bani pentru îmbrăcăminte, încălţăminte și accesorii. Reduceri de bugete sunt estimate și pentru categoriile hobby (26,99%), produse de înfrumusețare (24,45%) și abonamentele la servicii de streaming (21,80%). În schimb, anumite categorii devin prioritare, astfel 4 din 10 români spun că vor aloca mai mulți bani pentru alimente de bază, iar aproape 40% pentru produse de igienă și sănătate, semn că, într-un context economic incert, consumatorii își orientează cheltuielile mai ales către produse considerate esențiale.

“Datele arată că românii sunt mai preocupați ca niciodată de modul în care își gestionează banii și de cumpărăturile pe care le fac. În perioade de incertitudine, oamenii nu renunță la achiziții online, ci devin mai selectivi și mai calculați în deciziile de cumpărare, dar și mult mai atenți la raportul dintre preț, utilitate și momentul achiziției. În acest context, experiența de cumpărare și livrare trebuie să rămână simplă, flexibilă și predictibilă, oferind oamenilor mai mult control în deciziile de cumpărare online”, spune Belgin Bactali, CEO Cargus.

Cumpărăturile online rămân o parte importantă a consumului și în 2026, dar nu domină încă bugetele gospodăriilor

Cumpărăturile online continuă să fie o componentă importantă a consumului, însă pentru mulți români acestea reprezintă încă o pondere limitată din totalul achizițiilor. Aproape jumătate dintre respondenții sondajului Cargus spun că sub 25% din cumpărăturile lor vor fi realizate online în 2026, proporția fiind mai ridicată în rândul Baby Boomers (63,6%) și Gen X (49,6%), care folosesc mai rar canalele de cumpărare online comparativ cu alte categorii de vârstă. În schimb, aproximativ un sfert dintre români estimează că între 25% și 50% din achiziții vor fi făcute online, tendință mai vizibilă în rândul generațiilor mai tinere.

Marketplace-urile continuă să domine preferințele consumatorilor români, fiind indicate de 61% dintre respondenți, în special de Millennials și Gen Z. În același timp, aproape 30% dintre români spun că folosesc platforme internaționale precum Amazon, Temu sau AliExpress, iar aproximativ un sfert cumpără de pe platforme care reunesc mai multe branduri, precum FashionDays sau Zalando. Mulți consumatori rămân fideli magazinelor online pe care le cunosc. Aproape jumătate dintre respondenți (46,4%) spun că achiziționează preponderent de la aceleași magazine online, 13,8% cumpără aproape exclusiv de la aceleași platforme, în timp ce 30,9% își împart cumpărăturile între mai multe magazine.

Promoțiile și programele de fidelizare câștigă teren

Cele mai apreciate beneficii oferite de comercianți în 2026 sunt reducerile pentru cumpărături viitoare (55,2%), ofertele speciale pentru clienți fideli (51,2%), cashback-ul sau punctele utilizabile la achiziții ulterioare (39%), dar și livrarea sau returul gratuit (36,4%).

Costul livrării rămâne un factor important în decizia de cumpărare online. Atunci când există un prag minim pentru livrare gratuită, 22,6% dintre respondenți spun că adaugă produse pe care le vor folosi ulterior pentru a ajunge la prag, iar 20,5% preferă să amâne comanda până când adună suficiente produse pentru a beneficia de livrare gratuită. În același timp, 15,1% recunosc că adaugă produse suplimentare chiar dacă nu aveau inițial nevoie de ele, doar pentru a evita costul livrării.

În ciuda acestor ajustări, experiența cumpărăturilor online este asociată în principal cu două emoții dominante: confortul (36,8%) și prudența (36,6%), ceea ce indică faptul că online-ul rămâne o opțiune comodă, dar deciziile de cumpărare sunt tot mai atent analizate.

Sondajul Cargus a fost realizat în perioada 12 – 27 februarie 2026, pe un eșantion de 1.013 respondenți cu vârsta de peste 18 ani, preponderent din mediul urban, utilizând metoda CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) prin platforma iVox Research. Categoriile de vârstă analizate în studiu se referă la Gen Z (18-29 ani), Mileniali (30-45 ani), Gen X (46-61 ani) și Baby Boomers (62-80 ani). Rezultatele oferă o imagine relevantă asupra modului în care românii își ajustează comportamentul de consum online într-un context economic caracterizat de prudență și presiune asupra bugetelor gospodăriilor.