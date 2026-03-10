Rapoartele de istoric auto dezvăluie realitatea din piața second-hand: există mașini în România care au avut kilometrajul dat înapoi cu peste 320.000 km!

Șoferii știu deja să se ferească de mașini rulate care au defecte ascunse sau care au kilometrajul falsificat, dar acestea nu sunt singurele criterii la care șoferii ar trebui să fie atenți atunci când aleg un vehicul second-hand. O mașină care a schimbat frecvent proprietarii sau care a fost înmatriculată în multe țări poate ascunde secrete neplăcute.

În cadrul cercetărilor efectuate în România și în alte țări europene de compania de date auto carVertical au fost examinate cele mai extreme cazuri întâlnite în 2025 pe piața vehiculelor second-hand. Am descoperit mașini „împrospătate” cu sute de mii de kilometri, costuri de reparare a daunelor care ajung la sume astronomice și trasee care includ multiple țări. Concluzia este clară: fără a lua precauții, riști să achiziționezi un vehicul cu un istoric dubios.

Unele mașini din România au fost înmatriculate în 7 țări diferite

Multe vehicule își încep viața într-o țară și ajung ulterior să fie vândute și exportate în străinătate. Ca urmare, mașinile mai vechi se poate să fi trecut prin mai multe țări și să fi avut mai mulți proprietari. Dintre toate modelele verificate de carVertical în România, mașina care a schimbat cele mai multe țări a fost un Jaguar XJ, aceasta fiind înmatriculată în nu mai puțin de 7 țări. Următoarea este un BMW Seria 3 cu 6 țări, în timp ce modele precum Volkswagen Passat, BMW Seria 5 și BMW Seria 6 au schimbat ”doar” 5 țări.

Mașina din România care a avut cei mai mulți proprietari de-a lungul timpului a fost un Mercedes-Benz E 63 AMG (22 de proprietari), urmată de un BMW Seria 3 (20 de proprietari) și de un BMW X6 (19 proprietari).

Conform lui Matas Buzelis, expert în piața auto din cadrul carVertical, un astfel de turnover enorm de proprietari semnalează adesea un vehicul aflat într-o stare proastă:

„Dacă o mașină schimbă constant proprietarii, în multe cazuri acest lucru indică probleme serioase care nu sunt remediate datorită complexității sau costurilor ridicate. În loc să fie reparat corespunzător, vehiculul este vândut în mod repetat. Mai rău este că deseori actualul proprietar al unei astfel de mașini nu este conștient că vehiculul a trecut anterior prin multe mâini și prin multe țări. Dacă o mașină este achiziționată fără să-i fi fost verificat istoricul, este practic imposibil să afli aceste detalii prin alte mijloace.”

Germania, care exportă aproape 2 milioane de mașini anual, nu pune la dispoziție altor țări datele pe care le deține despre vehicule. Cu alte cuvinte, de îndată ce o mașină este vândută într-o altă țară, istoricul său devine inaccesibil și rămâne în bazele de date care aparțin instituțiilor germane. Germania nu este singura țară europeană care are astfel de restricții stricte. În Europa, multe mașini sunt importate dintr-o țară în alta, iar acest lucru creează condiții favorabile pentru vânzătorii necinstiți să ascundă istoricul vehiculelor și să înșele cumpărătorii de bună credință.

Printre mașinile verificate în România am descoperit o Škoda cu 36 de înregistrări de daune

Dăm des peste mașini care au fost implicate în mai multe incidente minore în trafic, dar unele modele au zeci de înregistrări de daune în rapoartele lor de istoric. Cea mai avariată mașină verificată în România a fost o Škoda Superb care avea 36 de înregistrări de daune. Următoarele sunt un Mercedes-Benz ML-Class cu 33 de înregistrări și o Toyota Land Cruiser Prado cu 29 de înregistrări. Numărul înregistrărilor de daune nu coincide neapărat cu numărul de incidente rutiere în care a fost implicată mașina. În unele cazuri, mai multe înregistrări de daune pot fi asociate cu același accident, numărul total de daune reflectând gravitatea acestuia.

Daunele aduse mașinilor de lux sunt evaluate cel mai scump de către asigurători. În România, cea mai mare valoare totală a daunelor a fost deținută de un Porsche 911 Targa 4 GTS (185.000 €), urmat de un Rolls Royce Ghost (155.000 €) și de un Lamborghini Urus (155.000 €).

„Dacă valoarea daunelor unei mașini ajunge la zeci sau chiar sute de mii de euro, ar trebui să o eviți sau cel puțin să o duci la o inspecție amănunțită la un service autorizat. Rapoartele de istoric îți arată care parte a mașinii fost avariată. Prin urmare, poți cere specialiștilor să evalueze mai atent componentele care au fost afectate. Dacă sari peste acest pas și cumperi o mașină care a fost grav avariată, poți avea probleme mai târziu, mai ales în momentul în care vrei să vinzi vehiculul care are un istoric compromis.” spune Buzelis.

Kilometraj ajustat cu sute de mii de kilometri

Kilometrajul este unul dintre principalele criterii de selecție folosite de șoferi atunci când aleg un vehicul second-hand. În general, cu cât kilometrajul este mai mare, cu atât mașina este mai puțin atractivă pe piața secundară. Din acest motiv, ajustarea kilometrului este în continuare o practică răspândită, producând europenilor pagube de milioane de euro anual.

Dintre toate mașinile verificate pe carVertical în România în 2025, kilometrajul modelelor Ford Tourneo Custom a fost dat cel mai mult înapoi, cu o medie a mașinilor afectate de 327.000 de kilometri. Următoarele pe listă sunt modelele Citroen Jumper cu 283.000 de kilometri și Mercedes-Benz GL-Class cu 281.000 de kilometri. Fraudarea kilometrajului îi afectează cel mai mult pe cumpărătorii de mașini scumpe, aceștia plătind uneori în plus zeci de mii de euro pentru modele al căror odometru a fost manipulat.

„Modelele importate din străinătate vin deseori la pachet cu un kilometraj falsificat. Deoarece țările nu împărtășesc între ele informații despre vehicule, datele istorice rămân inaccesibile instituțiilor din noua țară în care este înmatriculată mașina. Această situație problematică poate fi schimbată doar printr-o conducere europeană comună, care ar permite cumpărătorilor de mașini rulate să afle istoricul vehiculelor fără nicio restricție și care i-ar proteja să nu devină victime ale fraudelor,” explică Buzelis.

Metodologie

Studiul carVertical analizează rapoartele de istoric ale vehiculelor achiziționate de clienții companiei din ianuarie 2025 până în decembrie 2025 în 18 țări europene, căutând să dezvăluie cele mai extreme cazuri de pe piața vehiculelor second-hand.

carVertical operează în 37 de țări și obține informații din peste 1.000 de baze de date internaționale cum ar fi cele care aparțin organelor de aplicare a legii, registrele naționale/statale, instituțiilor financiare și portalurilor cu anunțuri auto. Prin procesarea anuală a milioane de rapoarte privind istoricul vehiculelor, compania poate observa tendințe și poate oferi previziuni complete și informații unice despre piața mașinilor second-hand.