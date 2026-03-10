Zeci de mii de cadre didactice, decise să boicoteze simularea examenelor naționale!

Conducerea Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) și Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” au anunțat că peste 73.000 de angajați, adică mai bine de jumătate din totalul membrilor, și-au asumat în scris neparticiparea la simularea examenelor naționale. Ei acuză măsuri de intimidare și presiune pentru participare.

”În urma referendumului organizat de FSLI și FSE „SPIRU HARET”, rezultatele arată un nivel uriaș de nemulțumire în rândul angajaților din învățământ:

Peste 73.000 de angajați (peste 50% din profesorii membri de sindicat) au decis prin semnătură să NU participe la simulările examenelor naționale.

Peste 40.000 de colegi (aprox. 28%) au optat direct pentru grevă în această perioadă!

Ce se întâmplă în școli?

În unitățile unde mulți profesori au semnat pentru neparticipare, inspectoratele școlare recurg la practici abuzive pentru a forța organizarea simulărilor: măresc nejustificat numărul de elevi din săli și reduc numărul membrilor din comisii, încălcând flagrant procedurile.

Aceste măsuri transformă simulările într-un proces pur formal și irelevant. Este un efort suplimentar pentru zeci de mii de profesori deja sufocați de birocrație, în contextul în care interesul elevilor pentru aceste testări este extrem de scăzut.

Unitatea noastră se bazează pe democrație! Respectăm și susținem decizia fiecărui coleg: atât a celor care trag un semnal de alarmă prin neparticipare, cât și a celor care au ales să se implice în organizarea simulărilor.

ACESTA ESTE UN ULTIM AVERTISMENT!

Ministerul Educației și Guvernul României trebuie să înțeleagă: neparticiparea la simulări este doar pasul premergător unui protest de amploare programat la finalul anului școlar, exact în perioada examenelor naționale propriu-zise!”, se arată în comunicatul semnat de Președinte F.S.L.I., Simion Hancescu, și Președinte F.S.E. „SPIRU HARET”, Marius Ovidiu Nistor.