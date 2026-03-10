Eurodeputatul Maria Grapini a solicitat, la Strasbourg, măsuri concrete pentru rezolvarea crizei locuințelor în UE: „Țările membre cu venituri mai mici, cum este cazul României, sunt cele mai afectate!”

Europarlamentarul Maria Grapini, vicepreședinte al comisiei pentru piață internă și protecția consumatorilor din PE, a tras un semnal de alarmă, în plenul de la Strasbourg, în privința crizei locuințelor în Uniunea Europeană.

Concret, eurodeputatul umanist a solicitat, atât Comisiei Europene, cât și Guvernului României, să adopte de urgență soluții pentru a rezolva această criză majoră, care afectează în special țările membre cu venituri mici, cum este România.

“Criza locuințelor nu este o poveste, este o realitate. Și s-a spus aici ”trebuie, trebuie…”, de sute de ori… dar cum facem acest lucru? În primul rând, în piața internă, avem condiții extrem de diferite. În România, în țara mea, avem cea mai mare aglomerație în locuințe. Și, sigur, cu un venit mediu de doar 1500 de euro, nu se poate cumpăra o locuință. Dar trebuie să avem locuințe de serviciu, locuințe sociale, pentru că despre asta este, până la urmă, vorba!”, a punctat, în intervenția sa, eurodeputatul umanist.

De asemenea, Maria Grapini a reiterat necesitatea alocării, în viitorul buget european, a unor sume importante pentru că, în opinia sa, nimic nu este mai important decât rezolvarea crizei locuințelor, care rezolvă, totodată, și criza demografică.

Și putem să facem acest lucru, a mai spus eurodeputatul S&D, în primul rând, prin reducerea impozitelor, a TVA-ului, pe tot lanțul materialelor de construcții, care a cunoscut scumpiri alarmante, dar și a prețului energiei.

„Este foarte important inclusiv regimul deductibilităților. Dacă, spre exemplu, un cetățean vrea să își repare casa, i se pot reduce din impozit acele cheltuieli. Flexibilitatea la credite este, de asemenea, importantă. De asemenea, ce face, în acest sens, Banca Europeană de Investiții? Nu avem, din păcate, o piață unică, cetățenii statelor membre nu au aceleași posibilități de cumpărare a unei locuințe și trebuie urgent să luăm măsuri concrete în acest sens!”, a conchis Maria Grapini.