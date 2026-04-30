Motocicletele ar putea parca pe trotuar, în București și marile orașe, și circula pe benzile STB!

Un grup format din 38 de parlamentari de la PSD, PNL, USR, UDMR și neafiliați a inițiat un proiect de lege care urmărește să fluidizeze traficul din București și din marile orașe ale țării, încurajând folosirea motocicletelor și a mopedelor.

Printre propunerile incluse în proiect se află și posibilitatea ca vehiculele pe două roți să poată fi parcate pe trotuar, cu obligația de a lăsa spațiu pentru pietoni.

„În sprijinul evitării congestiilor provocate de parcarea autovehiculelor, se prevede posibilitatea ca vehiculele pe două roți să poată staționa pe trotuar, paralel cu marginea carosabilului, cu obligația de a păstra o distanță de 1 metru pe trotuar, pentru circulația pietonilor și altor participanți la trafic”, au scris inițiatorii proiectului de lege.

Proiectul mai propune ca motocicletele și mopedele să poată folosi benzile dedicate transportului public și să poată înainta printre coloanele de mașini oprite la semafor sau la bariera de cale ferată, fără ca acest lucru să fie considerat depășire, atâta timp cât rămân pe aceeași bandă.

„Inițiativa legislativă propune câteva măsuri pentru fluidizarea circulației, cum ar fi utilizarea benzilor dedicate circulației mijloacelor de transport în comun și de către conducătorii de motociclete și mopede, posibilitatea acestora de a înainta între sau pe lângă coloanele de autovehicule oprite la semafor sau la bariera de trecere la nivel cu calea ferată, cu respectarea măsurilor de siguranță. Pentru evitarea blocării intersecțiilor, se propune crearea unor marcaje de siguranță între marcajul pentru traversare pietonală și mașinile care staționează la semafoare, respectiv înaintea barierelor de trecere la nivel cu calea ferată”, se arată în textul proiectului.

Propunerile au stârnit însă revoltă în rândul activiștilor pentru mobilitate urbană. Grupul „Vrem schimbare” a lansat o petiție intitulată „1 metru nu este de ajuns pentru pietoni. Renunțați la transformarea trotuarelor în parcări!”.

„Un metru de lățime NU permite trecerea simultană a două persoane, nu permite depășirea obstacolelor și generează riscuri reale în interacțiunea dintre pietoni și vehiculele parcate”, se arată în textul petiției.