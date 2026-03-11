Bergenbier anunță continuarea parteneriatului cu Echipa Națională a României

Bergenbier și Federația Română de Fotbal prelungesc parteneriatul până în 2030, consolidând una dintre cele mai constante colaborări din fotbalul românesc.

În noua formulă, acordul include atât susținerea Echipei Naționale de seniori, cât și extinderea către două direcții esențiale pentru creșterea fotbalului românesc: Echipa Națională Under 21 și selecționata feminină de senioare, prin brandurile Bergenbier și Fresh 0.0.

„Bergenbier și fotbalul românesc merg împreună de peste două decenii, iar tricolorii fac parte din povestea noastră de brand. Am trăit alături de suporteri momente care ne-au unit – de la calificări istorice, până la emoția recentă a Campionatului European, unde România a arătat din nou ce înseamnă pasiunea autentică. În toți acești ani, Bergenbier a fost în tribune și în casele oamenilor, purtând galbenul care ne apropie.

Parteneriatul nostru cu Naționala s-a dovedit unul norocos. Am fost alături de echipă când a revenit la EURO, iar drumul spre Cupa Mondială rămâne deschis. De aceea, extinderea colaborării până în 2030 este un gest firesc. Vrem să contribuim la dezvoltarea fotbalului românesc în toate formele sale – de la echipa de seniori la fotbalul feminin și generațiile tinere. Vom rămâne același prieten de încredere pentru suporteri și pentru tricolori, cu responsabilitate și entuziasm”, a punctat Mihai Voicu, General Manager Bergenbier S.A.

Prelungirea parteneriatului întărește dorința Bergenbier de a rămâne un partener activ al fotbalului românesc, într-un moment în care prima reprezentativă traversează un proces de consolidare, după calificarea la Campionatul European și intrarea în lupta pentru participarea la Cupa Mondială.

„Ne bucură faptul că un partener de tradiție precum Bergenbier a ales să continue alături de Federația Română de Fotbal și de Echipa Națională până în 2030. Stabilitatea și încrederea sunt esențiale în construirea performanței, iar acest parteneriat demonstrează că fotbalul românesc este un proiect solid, cu obiective clare pe termen lung. Extinderea colaborării către fotbalul feminin și către selecționata U21 confirmă direcția strategică pe care FRF o urmează: dezvoltarea tuturor segmentelor performanței, de la prima reprezentativă până la generațiile care vin din urmă și la creșterea vizibilității fotbalului feminin. Este un semnal puternic că mediul de business crede în potențialul acestor echipe și în impactul lor asupra noilor generații de suporteri”, a declarat Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal.

Următorul pas important pentru Echipa Națională este susținerea barajului cu Turcia, pentru calificarea la Cupa Mondială. În acest context, Bergenbier lansează o nouă campanie dedicată prietenilor fotbalului din România. Este o inițiativă pentru suporterii adevărați, care pot câștiga echipamentul original al Echipei Naționale de Fotbal pur și simplu deschizând o bere. Astfel, Bergenbier își arată aprecierea pentru legătura dintre prieteni și fotbal, oferindu-le fanilor șansa de a se bucura de echipamentul autentic al Naționalei. Campania poartă numele „Prietenii fotbalului câștigă original.”

Bergenbier va continua să susțină tricolorii și să fie alături de suporteri prin acțiuni dedicate și prin deja celebrul îndemn: Toți în galben, toți pentru România!