Îndulcitorii artificiali pot afecta grav creierul!

Un studiu efectuat pe adulți brazilieni a constatat că un aport mai mare de îndulcitori artificiali a fost legat de un declin cognitiv mai rapid, în special la persoanele sub 60 de ani și la cele cu diabet.

Autorii studiului au descoperit că utilizarea intensă a anumitor înlocuitori ai zahărului a fost legată de o scădere mai rapidă a memoriei și a gândirii, efect și mai pronunțat în rândul persoanelor cu diabet, se arată într-un raport publicat de jurnalul Neurology, jurnalul medical al Academiei Americane de Neurologie.

Studiul nu demonstrează că îndulcitorii deteriorează direct creierul, scrie Sci Tech Daily. În schimb, evidențiază o asociere care a rămas valabilă chiar și după ce cercetătorii au luat în calcul factori de sănătate majori care pot afecta cogniția.

Echipa a analizat șapte îndulcitori utilizați pe scară largă: aspartam, zaharină, acesulfam-K, eritritol, xilitol, sorbitol și tagatoză. Aceste ingrediente apar cel mai des în alimentele și băuturile ultra-procesate, cum ar fi apa cu arome, sucurile acidulate, băuturile energizante, iaurtul și deserturile cu puține calorii.

„Îndulcitorii cu puține calorii sau fără calorii sunt adesea văzuți ca o alternativă sănătoasă la zahăr; totuși, rezultatele noastre sugerează că anumiți îndulcitori pot avea efecte negative asupra sănătății creierului în timp”, a declarat autorul studiului, dr. Claudia Kimie Suemoto, de la Universitatea din São Paulo, Brazilia.