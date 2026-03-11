Israelul își majorează bugetul apărării!

Marți seara, 10 martie, cabinetul israelian, condus de Benjamin Netanyahu, va vota suplimentarea bugetului apărării cu aproape 2% din PIB pentru a continua războiul cu Iranul.

Israelul se pregătește să își majoreze bugetul pentru apărare cu aproape 40 de miliarde de șekeli, echivalentul a 13 miliarde de dolari, ceea ce reprezintă aproximativ 2% din produsul său intern brut, dezvăluie Bloomberg.

Bloomberg a citat un oficial al ministerului de finanțe care spune că fondurile suplimentare sunt destinate sprijinirii războiului în curs cu Iranul.

Suplimentarea face parte dintr-o rectificare pe 2026, care va fi dezbătută și, eventual, votată marți seară de cabinetul prim-ministrului Benjamin Netanyahu. Acesta va necesita apoi aprobarea parlamentului până la sfârșitul lunii.

Bugetul apărării va fi majorat cu 28 de miliarde de șekeli, cu încă 10 miliarde puse deoparte ca rezervă pentru eventuale nevoi militare, a declarat oficialul.