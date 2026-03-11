Vești bune pentru milioane de români. Lucrările pe Autostrada Moldovei A7 Bacău – Pașcani avansează!

Stadiul lucrărilor pe Autostrada Moldovei A7 Bacău – Pașcani. Această secțiune are o lungime totală de 77,39 km și este împărțită în trei loturi. Lucrările la autostrada A7 au început în 2020, odată cu deschiderea centurii Bacău.

Imaginile de pe șantierele Autostrăzii Moldovei A7 Bacău-Pașcani, postate pe internet de pasionații de infrastructură, surprind zeci de camioane ale UMB în zona viitorului nod rutier de la Gherăiești. Acesta se numără printre loturile construite cu ajutorul fondurilor PNRR, potrivit economedia.ro.

Iată în ce stadiu sunt cele trei loturi ale secțiunii A7 Bacău – Pașcani, potrivit Cestrin:

Lot 1: Săucești – Trifești – 43% , termen deschidere – august 2026

Lot 2: Trifești – Gherăești – 40%, termen deschidere – anul 2026

Lot 3: Mircești – Pașcani – 43%, termen deschidere – anul 2026