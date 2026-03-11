Vești bune pentru milioane de români. Lucrările pe Autostrada Moldovei A7 Bacău – Pașcani avansează!
Stadiul lucrărilor pe Autostrada Moldovei A7 Bacău – Pașcani. Această secțiune are o lungime totală de 77,39 km și este împărțită în trei loturi. Lucrările la autostrada A7 au început în 2020, odată cu deschiderea centurii Bacău.
Imaginile de pe șantierele Autostrăzii Moldovei A7 Bacău-Pașcani, postate pe internet de pasionații de infrastructură, surprind zeci de camioane ale UMB în zona viitorului nod rutier de la Gherăiești. Acesta se numără printre loturile construite cu ajutorul fondurilor PNRR, potrivit economedia.ro.
Iată în ce stadiu sunt cele trei loturi ale secțiunii A7 Bacău – Pașcani, potrivit Cestrin:
Lot 1: Săucești – Trifești – 43% , termen deschidere – august 2026
Lot 2: Trifești – Gherăești – 40%, termen deschidere – anul 2026
Lot 3: Mircești – Pașcani – 43%, termen deschidere – anul 2026
Cinci loturi ale secțiunilor Focșani – Bacău și Bacău – Pașcani urmează să fie finanțate din granturi PNRR. Conform Guvernului, este vorba despre următoarele loturi de autostradă:
Autostrada Focșani – Bacău, Lot 1, Focșani – Domnești Târg
Autostrada Focșani – Bacău, Lot 2, Domnești Târg – Răcăciuni
Autostrada Focșani – Bacău, Lot 3, Răcăciuni – Bacău
Autostrada Bacău – Pașcani, Lot 1, Bacău (Săucești) – Trifești
Autostrada Bacău – Pașcani, Lot 2, Trifești – Gherăești
Lotul 3 Mircești – Pașcani al tronsonului Bacău – Pașcani rămâne finanțat din împrumuturi PNRR, deoarece nu ar putea fi gata până în august 2026, termenul limită pentru finalizarea lucrărilor la proiectele din PNRR.
În 2026, se preconizează deschiderea segmentului de 122 km dintre Adjud și Pașcani. Aceasta va marca completarea unei rute paralele cu DN2 (E85), cunoscut drept „Drumul Morții”.