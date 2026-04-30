Leul, în cădere liberă!

Leul este în cădere liberă. Euro a sărit la 5,1417 lei, record istorit la BNR. Moneda naţională a înregistrat azi cea mai mică valoare din istorie la cursul BNR (curs EUR/RON), conform referinţei oficiale anunţate de Banca Naţională a României.

Euro a început să crească ieri, miercuri, 29 aprilie 2026, pe piaţa interbancară şi a depăşit 5,10 lei şi la referinţa oficială anunţată de Banca Naţională. A fost pentru prima dată în ultimul an când euro a depăşit la cursul BNR pragul de 5,10 lei.

Cursul euro/leu a continuat să crească pe piaţa interbancară şi joi, 30 aprilie, până la 5,14 lei. În prima parte a zilei, moneda europeană ajunsese la 5,14 lei. Ulterior a scăzut la 5,13 lei, iar după ora 11 se situa la 5,1260-5,1390 lei.

Precedentul record al euro la cursul BNR a fost de 5,12 lei şi a fost atins pe 8 mai 2025.

„În ceea ce privește cursul de schimb EUR/RON, aproximativ 86% dintre participanți anticipează o depreciere a leului în următoarele 12 luni, iar 14% o stagnare. Astfel, valoarea medie a anticipațiilor pentru orizontul de 6 luni este de 5,1303 lei pentru un euro, în timp ce pentru orizontul de 12 luni, valoarea medie a cursului EUR/RON anticipat este de 5,1644 lei pentru un euro”, notează analiștii CFA în ultimul lor raport privind indicele de încredere în economie.

Cursul BNR euro/leu nu a mai depăşit nivelul de 4,10 din data de 16 mai 2025, când BNR a anunţat o referinţă de 5,1033 lei/euro, după trei zile consecutive peste acest prag.

Cel mai mare nivel din istorie pentru euro la cursul BNR a fost înregistrat pe data de 8 mai 2025 când Banca Naţională a României a anunţat o referinţă de 5,1222 lei/euro. Recordul a fost înregistrat în contextul alegerilor prezidenţiale în care Nicuşor Dan şi George Simion au intrat în turul 2, după anularea primului tur al prezidenţialelor din noiembrie 2024.