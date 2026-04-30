Alarmant: Unele staţii de alimentare pot rămâne temporar fără stocuri de carburanţi!

Preţul pentru motorină ar putea creşte în următoarele zile, iar unele staţii de alimentare pot rămâne temporar fără stocuri de carburanţi, avertizează preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliţă.

„Vacanţa de 1 mai vine la pachet cu creşteri de preţ şi potenţială penurie locală, ceea ce trebuie să atragă vigilenţa celor care pleacă de acasă. Nu este vorba dacă se va scumpi motorina, ci cât de repede. Piaţa petrolului a reintrat într-o zonă de risc, iar efectele se simt deja în buzunarele şoferilor români. Barilul de ţiţei Brent stă agăţat în jurul a 110 dolari, împins în sus nu de o economie în plin boom, ci de instabilitate şi frică. Intervalul realist pentru următoarele zile – 106 până la 116 dolari – spune totul. Piaţa nu mai este despre echilibru, ci despre nervi. Iar nervii costă”, susţine specialistul.

Potrivit șefului AEI, deşi preţul nu urmează perfect petrolul, „direcţia este în sus”.

„Cu un nivel actual în jur de 9,3 lei pe litru, următoarea mişcare este aproape inevitabilă – motorina merge spre 9,4 – 9,6 lei/l în doar câteva zile. Nu vorbim despre o explozie, ci despre ceva mai perfid, o scumpire lentă, constantă, aproape zilnică”, a precizat Chisăliţă.

În opinia sa, există şi un scenariu mai bun. Astfel, dacă tensiunile externe se calmează brusc, iar petrolul corectează, preţurile ar putea stagna sau chiar scădea uşor, însă acest scenariu devine din ce în ce mai fragil.

„Mult mai realist este celălalt scenariu, o nouă escaladare, o nouă panică în piaţă şi motorina care împinge fără ezitare spre 10 lei pe litru. Pragul psihologic nu mai este o întrebare de ‘dacă’, ci de ‘când’. Concluzia e simplă şi deloc confortabilă: România nu controlează preţul carburantului, doar îl încasează. Iar în următoarea săptămână, direcţia este una singură – în sus”, a adăugat preşedintele AEI.

Potrivit analizei, ceea ce se întâmplă în România nu arată ca o criză clasică de aprovizionare, ci ca „o piaţă dată peste cap de preţuri administrate, diferenţe mari între reţele, panică de consum şi logistică incapabilă să absoarbă şocul”.

„Săptămâna trecută, aproximativ 60 de staţii Petrom au rămas fără motorină standard, pe fondul unor preţuri mult mai mici decât la competitori; compania a vorbit despre situaţii punctuale şi temporare, nu despre lipsă naţională. Problema reală este alta: când o reţea vinde motorina cu zeci de bani mai ieftin, clienţii migrează masiv acolo. Stocurile locale se golesc, cisternele nu pot reaproviziona instant, iar staţia rămâne ‘fără motorină’. Nu pentru că România nu mai are motorină, ci pentru că fluxul comercial se rupe local. Apoi intervine efectul de turmă. Un şofer vede pompă închisă, postează poza, alţii fac plinul preventiv, flotele trag mai mult, iar o problemă punctuală devine panică operaţională. Într-o piaţă normală, asta se reglează prin preţ. Într-o piaţă tensionată, cu plafonări, restricţii şi frică, reglajul devine brutal, nu mai creşte doar preţul, dispare produsul din unele staţii”, consideră specialistul.

Guvernul a introdus plafonarea adaosului comercial, raportări obligatorii şi limitări la exporturi, măsuri valabile până la 30 iunie, tocmai pentru a controla şocul din piaţă, se mai arată în document.