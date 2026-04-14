Cazul microbuzelor electrice școlare cumpărate la suprapreț a intrat oficial în atenția procurorilor europeni, iar ancheta ajunge până la actualul premier al României, Ilie Bolojan, care, în perioada în care conducea Consiliul Județean Bihor, a girat una dintre cele mai controversate achiziții din acest program.

Lovitură pentru Ilie Bolojan! Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat, luni seară, că a primit confirmarea oficială din partea Parchetul European că a fost deschisă investigația privind achiziția microbuzelor electrice școlare prin PNRR.

Dragoş Pîslaru a transmis că Parchetul European investighează achiziţia microbuzelor electrice şcolare prin PNRR.

”Am primit, din partea Parchetului European, confirmarea oficială că a început investigaţia în cazul achiziţiei microbuzelor electrice şcolare prin PNRR, pe baza sesizării pe care am făcut-o”, a scris ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, pe Facebook.

În 8 decembrie 2025, Dragoş Pîslaru a transmis că a decis să sesizeze Parchetul European pe subiectul achiziţiei microbuzelor electrice pentru elevi, ”ca urmare a constatării mai multor disfuncţionalităţi care ridică semne de întrebare cu privire la modul în care au fost utilizaţi banii europeni”.

Ministrul Investițiilor afirmase şi că rezultatele verificării realizate de Corpul de Control vor fi transmise către Departamentul pentru Lupta Antifraudă şi Consiliul Concurenţei.