Peter Magyar exclude „aderarea accelerată” a Ucrainei la UE!

Liderul opoziţiei din Ungaria, Peter Magyar, al cărui partid a câştigat alegerile parlamentare de duminică cu o majoritate zdrobitoare, a declarat luni că guvernul său nu va susţine aderarea rapidă a Ucrainei la Uniunea Europeană.

„Ar fi imposibil ca o ţară aflată în război să fie acceptată de UE”, a spus Peter Magyar într-o conferinţă de presă, explicând de ce se opune unei aderări „accelerate” a Kievului la UE. „Toate ţările candidate la aderare trebuie să treacă prin acelaşi proces”, a subliniat el.

Magyar a precizat că problema aderării Ucrainei va trebui să fie supusă unui referendum, confirmând că, în ciuda proeuropenismului său, există totuşi multe aspecte în care Magyar nu va face neapărat ceea ce şi-ar dori UE. Acesta a estimat că nu se va întâmpla „în următorii 10 ani”.

Referindu-se tot la Ucraina, Peter Magyar a spus că susţine acordul de împrumut de 90 de miliarde de euro, aşa cum a fost convenit în decembrie anul trecut, care include o clauză de derogare pentru Ungaria (alături de Republica Cehă şi Slovacia), astfel încât aceste ţări să nu fie obligate să-şi angajeze fondurile.

Potrivit lui, Ungaria ar trebui să beneficieze în continuare de această clauză de derogare, deoarece „se află într-o situaţie financiară foarte dificilă”, subliniind importanţa reluării fluxului de fonduri UE. „Ne aparţin, iar toate celelalte state membre le-au primit, cu excepţia noastră”, a spus Magyar.

„Deoarece nu le-am primit, nu am putut să le folosim pentru a ne îmbunătăţi economia, aşa că nu putem să mai contractăm şi mai multe împrumuturi”, a punctat el, criticând politica economică a lui Orbán. Problema nu ar trebui redeschisă, ci pusă în aplicare aşa cum s-a convenit în decembrie, a subliniat Magyar.

Deşi nu este poziţia ideală, e totuşi un pas înainte, deoarece apropie Uniunea Europeană de acordarea efectivă a fondurilor către Ucraina, unde acestea sunt urgent necesare..

Abordarea lui Peter Magyar faţă de împrumutul de 90 de miliarde de euro pare a fi ceva cu care UE va putea să se împace, chiar dacă cu reticenţă. Desigur, ar prefera ca el să renunţe complet la opoziţia Budapestei faţă de finanţarea împrumutului, dar acest lucru este nerealist din punct de vedere politic, având în vedere atitudinea ungurilor. În aceste circumstanţe, revenirea la acordul convenit în decembrie pare totuşi un pas mai aproape de obţinerea acelor bani, scrie The Guardian.