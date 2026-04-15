Deputatul Sebastian Burduja, despre rezultatele alegerilor din Ungaria: “Nu e vorba despre Orbán sau Magyar. E vorba despre România!”

Deputatul PNL, Sebastian Burduja, a comentat rezultatele alegerilor din Ungaria.

Deși, potrivit lui Burduja, jumătate de Românie aplaudă rezultatul alegerilor din Ungaria, iar cealaltă jumătate deplânge soarta vecinilor noștri, liberalul are o altă perspectivă asupra acestui rezultat.

“Nu e vorba despre Orbán sau Magyar. E vorba despre România. Avem cu Ungaria proiecte strategice concrete, care ne afectează viața de zi cu zi: coridorul verde de energie (Azerbaijan-Georgia-România-Ungaria), autostrăzi care ne leagă piețele, interconectorul de gaz care reduce dependența energetică europeană față de Rusia. Și avem moștenirea Gojdu: miliarde de euro patrimoniu românesc, blocat la Budapesta de decenii.

Nu e important să alegem tabere când un vecin își schimbă conducerea. Important e să răspundem la întrebarea: cum valorificăm noua conjunctură pentru țara noastră?”, a precizat liderul liberalilor bucureșteni.

