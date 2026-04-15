Câștigul salarial mediu net a depășit 5500 de lei în februarie 2026!

Datele oficiale publicate de Institutul Național de Statistică arată, la prima vedere, o evoluție pozitivă a veniturilor: câștigul salarial mediu net a ajuns la 5.557 de lei în februarie 2026. Față de luna ianuarie, creșterea este de 39 de lei, adică un plus de 0,7%.

În paralel, salariul mediu brut a urcat la 9.272 de lei, cu 52 de lei mai mult decât în luna precedentă, ceea ce înseamnă o majorare de 0,6%.

Dincolo de aceste cifre, tabloul real este însă mult mai complicat, mai ales atunci când veniturile sunt puse față în față cu evoluția prețurilor.

Diferențele între domenii rămân uriașe. Cele mai mari salarii nete continuă să fie înregistrate în IT, mai exact în activități de programare și consultanță în tehnologia informației, unde media a ajuns la 12.952 de lei.

La polul opus, cele mai mici venituri sunt raportate în pescuit și acvacultură, unde salariul mediu net este de doar 2.884 de lei, precum și în alte activități de servicii, cu 2.887 de lei.

Această discrepanță accentuează presiunea asupra unei mari părți a populației, în special în contextul scumpirilor continue.

Comparativ cu februarie 2025, salariul mediu net a crescut cu 3,8%. Totuși, această evoluție trebuie analizată în contextul inflației, care, potrivit acelorași date oficiale, a ajuns la 9,3% în februarie 2026.

Cu alte cuvinte, chiar dacă veniturile sunt mai mari pe hârtie, puterea reală de cumpărare a scăzut. Indicele câștigului salarial real a fost de doar 95% față de aceeași lună a anului trecut, semn clar că banii acoperă mai puțin decât înainte.

‘În cursul anului se înregistrează fluctuații ale câștigului salarial determinate, în principal, de acordarea premiilor anuale și a primelor de sărbători, în special în lunile luate ca bază de comparație (decembrie, martie/aprilie). Acestea influențează creșterile sau scăderile în funcție de perioada în care sunt acordate, conducând, în cele din urmă, la estomparea fluctuațiilor câștigului salarial lunar la nivelul întregului an. Evoluția câștigului salarial real depinde atât de fluctuațiile câștigului salarial mediu net, cât și de rata inflației’, notează INS.