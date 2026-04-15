Ninsorile revin în România la finele lunii aprilie!

Se pare că ninsorile se întorc în România începând cu 25 aprilie 2026. Meteorologii EaseWeather au anunțat prognoza pentru următoarea perioadă, iar veștile nu sunt deloc bune pentru cei care așteaptă căldura. În anumite orașe din zona montană vor mai cădea fulgi de nea.

Meteorologii EaseWeather spun că primăvara aceasta vor fi prezente precipitații sub formă de ninsoare. Astfel de fenomene meteorologice vor avea loc în anumite orașe din zona montană din România, cum ar fi Brașov.

Specialiștii anunță ninsoare în zilele de 25 și 26 aprilie 2026, când se vor înregistra 6 și, respectiv, 10 grade Celsius. De asemenea, prognoza mai arată că vor fi zile ploioase la munte, în următoarea perioadă.

De asemenea, în perioada 16- 24 aprilie 2026, va ploua în Brașov. Apoi, vor urma două zile de ninsori (25 și 26 aprilie 2026). O altă zi ploioasă va fi pe 28 aprilie 2026. Finalul lunii aprilie 2026 vine cu temperaturi de 15 grade Celsius.

Meteorologii Accuweather au actualizat prognoza meteo pentru luna mai, iar datele indică temperaturi peste normalul climatologic al perioadei, conturând una dintre cele mai calde luni mai din ultimii ani.

Maximele zilnice se mențin în general între 23 și 28 de grade Celsius, cu mai multe episoade în care temperaturile urcă spre pragul de 26-28 de grade, specific mai degrabă începutului de vară decât finalului de primăvară. Chiar și în prima parte a lunii, când în mod obișnuit vremea este mai temperată, valorile termice depășesc constant 20 de grade, iar nopțile rămân relativ blânde, cu minime ce oscilează între 10 și 14 grade.

Spre finalul lunii, maximele se apropie frecvent de 27-28 de grade, iar nopțile devin mai calde, semn că masa de aer cald se stabilizează deasupra regiunii. Chiar dacă apar izolat zile cu averse sau înnorări temporare, acestea sunt puține și nu reușesc să compenseze lipsa generală de ploi.