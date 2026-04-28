Ratele strâng lațul: familiile din România, între facturi și supraviețuire. Lavinia Șandru cere intervenție urgentă

Situația financiară a milioane de români se degradează rapid, pe fondul creșterii dobânzilor și al scumpirilor continue. Ratele la bănci, facturile și costurile alimentelor consumă aproape integral veniturile lunare, lăsând tot mai puțin spațiu pentru un trai decent.

Potrivit datelor oficiale ale Banca Națională a României, dobânda-cheie a urcat de la 1,25% în 2022 la 7% în 2023 și se menține la un nivel ridicat, de aproximativ 6,50% la începutul anului 2026. Această evoluție a dus la majorarea consistentă a ratelor pentru creditele în lei, care, în unele cazuri, au ajuns aproape duble față de anii anteriori.

În aceste condiții, pentru multe familii, bugetul lunar nu mai acoperă decât strictul necesar. Ratele, utilitățile și alimentele epuizează veniturile, iar orice cheltuială suplimentară devine o povară greu de dus.

Într-un mesaj ferm, Lavinia Șandru, președinte BCSC al PUSL, avertizează asupra gravității situației:

„Românii sunt prinși într-un cerc din care nu mai pot ieși. Muncesc, plătesc, dar nu mai reușesc să trăiască. Fiecare lună aduce aceeași teamă: dacă mai ajung banii până la final. Este o realitate dură, care cere măsuri urgente, nu explicații.”

Reprezentanții PUSL consideră că presiunea asupra populației îndatorate a depășit deja un prag critic și avertizează că, în lipsa unor soluții rapide, România riscă să intre într-o criză socială profundă.

Semnalele sunt clare: viața de zi cu zi devine tot mai greu de susținut, iar pentru mulți români, stabilitatea financiară a devenit doar o amintire.