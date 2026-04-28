AnimaWings a recepționat cea de-a șaptea aeronavă de nouă generație și anunță șase rute noi din Timișoara, Cluj-Napoca și București

AnimaWings, companie aeriană 100% românească, continuă investițiile în cea mai tânără flotă din aviația locală și ajunge la 7 aeronave în operare, după adăugarea unui nou Airbus A220-300. În același timp, compania full-service anunță un nou val de rute regulate operate din București, Cluj-Napoca și Timișoara.

Din această vară, românii au mai multe opțiuni de zbor direct prin AnimaWings, în condiții de călătorie confortabile și eficiente, pe fondul extinderii operațiunilor din aeroporturile regionale. Timișoara funcționează deja ca bază operațională, cu două aeronave alocate şi personal navigant angajat din regiune, iar Cluj-Napoca este în curs de dezvoltare, fiind vizat pentru extindere ca bază în perioada următoare. Noile rute anunţate de AnimaWings vor deservi conexiuni nedeservite în prezent, deschizând noi oportunităţi atât pentru traficul specific diaspora, dar întărind astfel şi legăturile de afaceri dintre centrele economice.

Din Cluj-Napoca, compania introduce două rute noi către hub-uri economice europene majore, consolidând accesul către destinații intercontinentale:

Cluj-Napoca – Viena (VIE) , din 17 iulie, cu 2 zboruri pe săptămână (marți și vineri)

Cluj-Napoca – Frankfurt (FRA), din 17 iulie, cu 2 zboruri pe săptămână (marți și vineri)

Ambele rute vor fi operate inclusiv cu opțiune de Business Class.

În același timp, operațiunile din vestul țării sunt extinse prin noi conexiuni directe din Timișoara:

Timișoara – Copenhaga (CPH), din 15 iulie, cu 2 zboruri pe săptămână (luni și miercuri)

Timișoara – Rotterdam (RTM), din 19 iulie, cu 2 zboruri pe săptămână (miercuri și duminică)

Din București, AnimaWings adaugă două noi destinații:

București – Rotterdam (RTM), din 13 iulie, cu 2 zboruri pe săptămână (luni și vineri)

București – Strasbourg (SXB), din 17 august, cu 2 zboruri pe săptămână (luni și joi)

Pe toate aceste zboruri, pasagerii beneficiază de o experiență full-service la bord, iar toate biletele includ selecția gratuită a locului, bagaj de cabină 8 kg și obiect personal 4 kg.

O nouă aeronavă Airbus A220 – 300 în flota AnimaWings

Extinderea rețelei de rute este susținută de creșterea flotei, odată cu intrarea în operare a unei noi aeronave Airbus A220-300, înmatriculată cu indicativul YR-BUN. Flota AnimaWings, cea mai nouă flotă din aviația românească, cu o medie de vârstă a aeronavelor de aproximativ 5 ani, ajunge astfel la 7 aeronave Airbus, dintre care 5 Airbus A220-300 și 2 Airbus A320.

Modelul Airbus A220-300 este proiectat pentru rute de durate scurte și medii și oferă o capacitate de 148 de locuri, în configurație 3+2 pe rând, în clasele Economy și Premium Economy. Primele 12 rânduri includ 60 de locuri premium, cu spațiu suplimentar pentru picioare și tetiere reglabile.

Cabina este configurată pentru confort sporit, cu scaune mai late, mai mult spațiu între rânduri, ferestre panoramice mari, iluminare LED ambientală și compartimente de bagaje supradimensionate. Fiecare loc este echipat cu port USB, iar nivelul de zgomot în cabină este redus, contribuind la o experiență de zbor mai confortabilă pe rute de până la 4–5 ore.

Aeronava oferă și performanțe operaționale îmbunătățite, cu un consum de combustibil redus cu până la 20–25% față de generațiile anterioare, susținând eficiența operațională și obiectivele de sustenabilitate ale companiei.

Despre AnimaWings:

AnimaWings este o companie aeriană 100% românească, inaugurată în 2020 şi parte a Memento Group, alături de touroperatorul Christian Tour, cu o echipă de profesioniști care oferă pasagerilor călătorii confortabile, în regim de curse regulate sau charter, implementând sisteme, proceduri și protocoale de siguranță la un standard excepțional.

Aflată în continuă expansiune, compania aeriană își va mări flota în acest an cu încă un avion de tip Airbus A220-300, iar în următorul an cu încă 4 aeronave. Planul de extindere al flotei AnimaWings până la finele lui 2027 vizează un total de 18 aeronave.