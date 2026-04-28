PENNY pune la dispoziția brandurilor și furnizorilor soluții de retail media

Serviciile PENNY de retail media sunt compuse din segmentele in-store retail media și on-site retail media. Ambele pun la dispoziția brandurilor și furnizorilor un ecosistem de comunicare integrat, care conectează spațiul fizic al magazinului cu cel digital, ducând mesajele comerciale acolo unde contează cel mai mult: în proximitatea deciziei de cumpărare.

„Pentru noi, comunicarea în magazin înseamnă relevanță și context. Serviciile PENNY de retail media sunt un instrument esențial pentru branduri, deoarece le oferă acces la date relevante despre comportamentul clienților de cumpărare și la puncte de contact aflate foarte aproape de momentul deciziei de achiziție.”, susține Laura Merdescu, Project Manager Retail Media la PENNY România.

„Unul dintre cele mai mari avantaje ale serviciilor PENNY de retail media este capacitatea de a conecta comunicarea cu clientul, direct la raft. Ne concentrăm pe integrarea naturală a mesajelor în experiența de cumpărare, astfel încât brandurile să beneficieze de vizibilitate eficientă, iar clienții să primească informații utile, în momentul potrivit.”, adaugă Costin Velicu, Project Manager Retail Media la PENNY România.

Soluții integrate de in-store retail media

Componenta video centrală este reprezentantă de o rețea de Digital Signage prezentă în 240 de magazine PENNY, cu o medie de patru ecrane per locație, amplasate în punctele cu trafic ridicat. Ecranele permit difuzarea dinamică a mesajelor și integrarea rapidă în campaniile promoționale, oferind brandurilor un instrument flexibil de comunicare la raft. Extinderea rețelei este în curs, ca parte din direcția mai largă de digitalizare a experienței în magazin.

Componenta audio este susținută de PENNY FM – primul radio live de cumpărături din România. De peste 9 ani, formatul aduce zilnic în magazine un DJ live și un program transmis din studio dedicat, integrând natural mesajele comerciale în fluxul editorial. Caracterul live al emisiei permite adaptarea în timp real la promoții și sezonalitate, diferențiind PENNY FM de sistemele audio automatizate și oferind campaniilor o flexibilitate pe care niciun playlist automatizat nu o poate replica.

Pentru componenta Point of Sales, PENNY colaborează cu Retail Media Hub, companie specializată în implementarea soluțiilor de comunicare în retail. Parteneriatul asigură execuția și standardizarea materialelor dedicate, prin coerență vizuală și implementare unitară la nivel național.

Opțiuni digitale variate: on-site retail media

PENNY completează proiectele speciale si cu o componentă de on-site retail media, reprezentată de website, aplicația mobilă, newslettere și notificări push.

Combinația dintre spațiul fizic și cel digital asigură o comunicare coerentă și o acoperire mai largă a momentelor relevante din parcursul de cumpărare.

Detalii suplimentare despre serviciile de retail media pot fi solicitate la adresa RetailMedia@penny.ro.

Despre PENNY

PENNY este conceptul de succes al grupului german REWE și unul dintre cei mai activi retaileri din România, cu primul magazin deschis pe piața locală în anul 2005. Întreaga rețea este deservită de cinci centre logistice situate în localitățile Ștefăneștii de Jos, Turda, Bacău, Filiași și Mihăilești.

În prezent, rețeaua PENNY în România este alcătuită din 464 magazine la nivel național și o echipă dedicată formată din peste 7.500 de angajați.

PENNY se află printre organizațiile de top care au primit titulatura de Angajator de Top în România și în Europa în 2026 (Top Employer). Certificarea de Angajator de Top reflectă grija și angajamentul pentru echipă și performanțele în practicile de resurse umane.

Pentru mai multe detalii despre companie, accesati website-ul oficial https://www.penny.ro/