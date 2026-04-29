România, poarta logistică a Europei de Est: Planul strategic pentru un coridor de transport ultra-eficient

Centrul Logistic EUROCCOPER a găzduit prezentarea inițiativei Constanța–Bucharest Inland Port Corridor: The Future of Logistics & Customs in Romania, în prezența autorităților române și italiene, a reprezentanților a 80 de companii multinaționale și a unor invitați de prestigiu.

Evenimentul a fost organizat de Federația Patronală a Industriașilor și Antreprenorilor din România (FPIAR) și Confindustria România și se conturează drept una dintre cele mai relevante inițiative dedicate dezvoltării infrastructurii logistice și vamale din România.

Deschiderea oficială a fost realizată de Andrea Allocco, Președintele Confindustria România, urmat de intervenția lui Federico Mozzi, coordonator al Biroului Economic și Comercial al Ambasadei Italiei la București. În intervenția sa, Presedintele Allocco a evidențiat contribuția lui Aldo Roccon, fondatorul EUROCCOPER, subliniind viziunea acestuia, manifestată încă din 1994, privind necesitatea dezvoltării unui sistem vamal performant, adaptat cerințelor economiei moderne.

Participanții au avut ocazia să viziteze punctul vamal integrat în cadrul platformei EUROCCOPER, evidențiindu-se eficiența unui model operațional modern, bazat pe integrarea serviciilor logistice și vamale. Inițiativa propune dezvoltarea unui model de tip Inland Port, care să extindă funcționalitățile Portului Constanța către interiorul țării, facilitând apropierea serviciilor de centrele industriale și de consum. Conectarea dintre Constanța și București este considerată un pas strategic în modernizarea infrastructurii logistice naționale.

Discuțiile au evidențiat beneficii concrete precum reducerea timpilor de tranzit, optimizarea costurilor, creșterea predictibilității fluxurilor și simplificarea procedurilor, precum și importanța digitalizării și a cooperării între actorii lanțului logistic.Evenimentul a subliniat totodată rolul strategic al Bucureștiului în cadrul coridoarelor TEN-T ale Uniunii Europene și potențialul României de a deveni un hub logistic regional.