Auchan România la 20 de ani: un retailer multiformat cu peste 500 de magazine, prezent în toată țara

Investiții de peste 750 de milioane de euro

Mii de oameni formați și dezvoltați profesional, anual

Susținerea puterii de cumpărare prin politica de “toate prețurile mici”

Creare de valoare în România pentru clienți, producători, angajați, comunități și țară

Auchan România marchează două decenii de comerț sustenabil în serviciul clienților, de susținere și dezvoltare a producătorilor români și promovare a produselor românești, de investiții și inovație, construind una dintre cele mai relevante rețele comerciale multiformat din retailul local. În acești 20 de ani, compania a evoluat în linie cu schimbările din societate, economie și comportamentul de consum, de la un model centrat pe hipermarket la un ecosistem complex multicanal de soluții integrate pentru clienți și parteneri, păstrând un fir roșu conducător – prețurile mici.

Cele mai importante direcții de investiții au vizat extinderea și modernizarea rețelei, diversificarea formatelor – de la hipermarketuri la supermarketuri de mari dimensiuni, magazine de ultra-proximitate, franciză, formate de discount, un magazin autonom și magazin online, investiții în oferirea prețurilor mici permanent și a “diferenței în buzunarul clienților“, respectiv dezvoltarea soluțiilor de sustenabilitate și multe altele.

„În 20 de ani, Auchan România a crescut odată cu piața, cu tehnologia și cu așteptările clienților și în același timp a contribuit la modernizarea comerțului, la dezvoltarea producătorilor români și la susținerea puterii de cumpărare a clienților. Am construit pas cu pas o companie solidă, susținută de o strategie multiformat unică pe plan local, care ne permite să fim prezenți în toate momentele din viața consumatorilor. Astăzi, Auchan este una dintre cele mai apreciate mărci din România, iar acest rezultat se datorează echipelor, furnizorilor și partenerilor noștri, cărora pur și simplu le mulțumim.” a declarat Ionuț Ardeleanu, CEO Auchan Retail România.

În cei 20 de ani de prezență pe piața locală, evoluția Auchan România poate fi privită prin prisma unor etape-cheie, care au marcat amploarea și rolul companiei în retailul românesc.

Primul magazin și-a deschis porțile pe 7 noiembrie 2006, iar compania s-a concentrat pe o deschidere rapidă de hipermarketuri în cele mai importante orașe din țară, în următorii ani. Auchan Titan, primul magazin deschis, rămâne și astăzi un reper simbolic și comercial pentru companie, fiind de asemenea cel mai mare hipermarket din România, cu o suprafață de 16.000 mp.

Un moment important a fost achiziția Real, în 2013-2014, și a reprezentat primul salt major, consolidând prezența Auchan în orașele mari și aducând noi echipe de profesioniști, magazine și expertiză operațională. În 2016, compania a început dezvoltarea multiformat, cu supermarketuri și magazine de ultraproximitate, respectiv magazinul online. Aceasta a fost accelerată prin parteneriatul cu OMV Petrom, cu aproape 400 de magazine MyAuchan în stațiile Petrom. Începând din 2020, retailerul a marcat lansări și inovații prin introducerea programului de fidelitate MyCLUB Auchan și consolidarea sistemului Auchan Retail Media și data insights, dar și alte soluții de tehnologie precum Scan & Go, self checkout, Click & Collect ș.a. În același timp, retailerul și-a consolidat și sistemul de logistică și supply prin dezvoltarea celor două campusuri din Ștefănești și Călan, respectiv investiții în automatizare și eficiență operațională. Ulterior, în 2022, dezvoltarea conceptului de hiper și super discount ATAC, respectiv lansarea francizei Simply au poziționat Auchan ca un retailer complet.

Anul acesta, Auchan va continua expansiunea cu un nou supermarket în One Gallery Floreasca și un hipermarket în centrul comercial Sun Plaza, ambele în București.

Pe termen lung, compania va continua să dezvolte rețeaua de magazine ATAC, un concept construit în România și exportat deja la nivel internațional, precum și formatul de supermarket de mari dimensiuni. În același timp, retailerul continuă și expansiunea magazinelor în franciză Simply by Auchan, care oferă antreprenorilor locali un business de retail la cheie.

De asemenea, Auchan a avut și inițiative importante în promovarea României, prin investiții în cultură și sport. În 2018, Auchan a lansat filmul documentar „România neîmblânzită”, un proiect amplu și inedit de responsabilitate socială, care a fost vizionat de peste 80.000 spectatori în cinematografele românești, a fost proiectat în peste 55 de țări și premiat cu Delfinul de Aur la Cannes Corporate Media & TV Awards. Mai mult, din 2019, Auchan s-a alăturat în calitate de partener principal și co-organizator Turului României, cea mai prestigioasă competiție ciclistă din țară și una dintre cele mai importante din Sud-Estul Europei. Competiția reflectă diversitatea și specificul regiunilor pe care le traversează, de la orașe cu patrimoniu cultural bine definit la peisaje naturale reprezentative, contribuind la promovarea României.

Produsele și producătorii locali, în centrul modelului de dezvoltare Auchan, de 20 de ani

De-a lungul celor 20 de ani, Auchan România a construit parteneriate solide cu furnizori și producători locali, contribuind la dezvoltarea ecosistemului comercial românesc și la extinderea accesului produselor românești în retailul modern.

Astăzi, peste 90% din produsele alimentare din Auchan provin de la companii din România, iar 1.400 de articole alimentare marcă proprie sunt realizate în țară, în colaborare cu 140 de producători locali. Mai mult, sub marca „La Masă în România”, Auchan a dezvoltat o gamă de 100 de produse inspirate din rețete tradiționale, realizate cu ingrediente naturale.

De asemenea, retailerul a dezvoltat până în prezent 100 de filiere de produse românești împreună cu 50 de producători locali, produse cu trasabilitate controlată, de la sămânță până la raft. Sub eticheta „Cultivăm ce e mai bun!” produsele din filierele Auchan se regăsesc în numeroase categorii, precum legume și fructe, carmangerie, băcănie, ouă, pește, lactate, unele dintre acestea bio.

Auchan pune un accent constant pe aprovizionarea locală, colaborând extins cu producători din România în categoriile esențiale. Întreaga gamă de carne de pasăre, care cuprinde peste 150 de referințe, provine exclusiv de la furnizori români. Din categoria produselor lactate, aproximativ 725 de articole sunt realizate în România, prin parteneriate cu 40 de furnizori locali, iar laptele marcă proprie Auchan este integral românesc. În categoria de fructe și legume, oferta este dominată de produse românești în proporție de 90–100% în sezon, iar în brutărie și patiserie se utilizează făină din România.

În același demers de susținere a brandurilor autohtone, Auchan a inițiat în 2020 Clubul Mărcilor Emblematice Românești, o platformă care reunește peste 40 de mărci naționale și care a fost prezentată inclusiv la Paris, în contextul Jocurilor Olimpice din 2024, în parteneriat cu Ambasada României.

O companie construită de oameni: de la 800 de angajați la o organizație de 7000 de profesioniști

La finalul anului 2006, Auchan România avea 808 angajați. Creșterea companiei a fost susținută de investiții constante în echipe, în dezvoltarea profesională și într-un mediu de lucru incluziv, direcție reconfirmată și în 2026 prin certificarea Top Employer, pentru al patrulea an consecutiv. Astăzi, Auchan România are 7.000 de angajați, peste 320 dintre ei fiind parte din echipă încă de la deschiderea primului magazin în România, iar aproape 50% au o vechime de peste 10 ani în companie. În același timp, 46% dintre manageri vin de pe poziții de execuție și au fost promovați intern, ceea ce reflectă un model de dezvoltare construit pe continuitate, performanță și mobilitate internă.

Investiții în sustenabilitate și tranziție către energie din surse regenerabile

De 20 de ani, Auchan promovează un comportament responsabil, derulând inițiative de sustenabilitate orientate către alimentație echilibrată, reducerea risipei alimentare, limitarea impactului asupra mediului, reciclare și susținerea economiei circulare. Printre cele mai importante rezultate se numără colectarea a peste 1,8 milioane de litri de ulei alimentar uzat, implementarea primului sistem tip SGR cu 7 luni înainte de startul programului național, salvarea de la risipă alimentară a cca. 29 milioane de produse, precum și deschiderea a 11 shop-in-shops O nouă viață cu haine pre-purtate.

De asemenea, odată cu lansarea companiei Auchan Renewable Energy, retailerul a accelerat tranziția către energie verde, 40 de locații fiind alimentate în proporție de până la 60% cu energie din surse regenerabile, prin energia tranzacționată prin ARE. În acest context, doar în 2024, Auchan România a redus cu peste 50% emisiile generate de consumul de energie, pe fondul investițiilor în producția și utilizarea energiei regenerabile, inclusiv prin instalarea a 18.000 de panouri fotovoltaice, dar și prin modernizarea echipamentelor frigorifice și optimizarea transportului.

La 20 de ani de la deschiderea primului hipermarket pe plan local, Auchan România are în portofoliu peste 500 de magazine, cuprinzând 26 de hipermarketuri clasice, 9 hipermarketuri ATAC Hiper Discount & un ATAC Super Discount, 9 supermarketuri clasice, magazinul inteligent Auchan Go, aproape 400 de magazine de ultra-proximitate MyAuchan, din care majoritatea în stațiile Petrom, peste 70 de magazine în franciză Simply by Auchan, precum și magazinul online auchan.ro. Acestora li se adaugă un pachet complex de soluții pentru parteneri și clienți, precum și compania de furnizare de energie Auchan Renewable Energy. Cu o cifră de afaceri cu taxe în 2024 de peste 1,7 miliarde de Euro, Auchan propune un comerţ omnicanal, modern, de calitate, cu cele mai largi game de produse şi un concept de discount responsabil, cu toate preţurile mici, în fiecare zi.