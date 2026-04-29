Europarlamentarul umanist, Maria Grapini, cere o Europă fără dublu standard: „Nu putem vorbi despre unitate cât timp există state tratate inegal”

Europarlamentarul Maria Grapini susține că noul buget al Uniunii Europene trebuie să fie construit pe principiul echității între statele membre și al respectului față de cetățeni, avertizând că actualele diferențe de tratament riscă să afecteze profund proiectul european.

Europarlamentarul PUSL a declarat că viitorul Europei depinde de investițiile în domenii esențiale pentru dezvoltare și de capacitatea Uniunii de a reduce decalajele economice și sociale dintre țări.

„Stabilirea unui nou cadru financiar trebuie să pornească de la o analiză clară a progreselor realizate: avem mai multă coeziune? Beneficiem de o conectivitate mai bună? Au fost create mai multe locuri de muncă? Susținem suficient cercetarea și inovarea?”, a transmis Maria Grapini.

Aceasta a subliniat că Parlamentul European, instituția care reprezintă direct cetățenii europeni, trebuie să aibă un rol decisiv în construcția noului cadru financiar multianual.

În opinia europarlamentarului umanist, fără o distribuție echitabilă a resurselor și fără politici care să elimine discriminările între statele membre, ideea unei Europe unite riscă să devină doar un slogan.

„Europa se află la o răscruce. Modul în care vom construi acest buget va determina dacă vom reuși să menținem o Europă unită, fără discriminări, fără state sau cetățeni de rang secund”, a avertizat Maria Grapini.

Europarlamentarul a pledat și pentru egalitate în acordarea subvențiilor pentru fermieri, considerând că toți cetățenii europeni trebuie tratați corect, indiferent din ce stat membru provin.