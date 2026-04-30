Kaufland lansează Kari Era – un avatar AI pentru orientarea în carieră a tinerilor

Studiu: 63% dintre tineri indică lipsa experienței ca principal obstacol, iar aproape o treime dintre cei de 18-19 ani nu știu de unde să înceapă

Kaufland România lansează Kari Era, un avatar AI de orientare profesională dedicat celor aflați la început de drum, disponibil prin conversație directă pe WhatsApp, dezvoltat în parteneriat cu Digital Nation, într-un context în care începutul de carieră este marcat de incertitudine pentru mulți tineri.

Evenimentul de lansare a avut pe 29 aprilie, la Halo Events Center din București și a reunit studenți, media, invitați speciali, precum și reprezentanți ai companiei, într-un format interactiv, construit în jurul provocărilor reale ale tinerilor aflați la început de carieră. Programul a inclus intervenții din partea echipei Kaufland România și a partenerilor implicați în dezvoltarea proiectului, precum și momente artistice și interactive, în cadrul cărora participanții au putut descoperi și testa direct modul în care funcționează avatarul Kari.

Proiectul pornește de la o realitate confirmată chiar de tineri, în urma unui studiu dedicat: începutul de carieră este tot mai dificil într-o piață a muncii aflată în continuă transformare. Mulți se confruntă cu un decalaj între pregătirea academică și cerințele reale ale angajatorilor, cu procese de recrutare în schimbare și cu dificultatea de a identifica oportunități care li se potrivesc cu adevărat, atât din perspectiva intereselor, cât și a competențelor. Ca răspuns la aceste provocări, Kaufland România a dezvoltat Kari Era, un avatar AI care oferă ghidaj concret pentru luarea unor decizii informate în carieră. Compania își asumă, astfel, un rol activ, ca angajator și partener în procesul de orientare profesională.

„Datele din studiul nostru arată că tinerii sunt pregătiți să intre pe piața muncii, dar au nevoie de mai multă claritate pentru a face alegeri informate încă de la început. Pentru noi, acest lucru a însemnat să regândim modul în care oferim sprijin: atât prin roluri disponibile, cât și printr-un instrument care poate răspunde concret întrebărilor pe care tinerii le au în fiecare etapă, de la „ce mi se potrivește?” până la „care sunt pașii următori?”. Prin Kari Era, ne-am propus să aducem mai aproape acest tip de îndrumare, într-un format accesibil, adaptat modului în care tinerii interacționează astăzi și care le oferă răspunsuri relevante, în timp real. Ne dorim ca această inițiativă să contribuie la decizii mai bine informate și la un început de carieră mai clar, bazat pe alegeri bine fundamentate.”, declară Estera Anghelescu, Director Recrutare și Employer Branding, Kaufland România.

Conform datelor, începutul de carieră rămâne un proces marcat de incertitudine și lipsă de direcție pentru mulți tineri. Doar 37% declară că se simt confortabil atunci când își caută un loc de muncă, în timp ce aproape 4 din 10 se simt nesiguri în acest proces. Principala barieră este lipsa experienței, menționată de 63% dintre respondenți, urmată de percepția că educația nu este suficient aliniată la cerințele actuale ale pieței muncii (50%).

În același timp, dificultatea nu ține doar de oportunități, ci și de claritate: aproape o treime dintre tinerii de 18-19 ani spun că nu știu de unde să înceapă, iar mulți resimt lipsa informațiilor relevante și a unor pași concreți de urmat. În acest context, tot mai mulți apelează la soluții digitale: 21% folosesc deja instrumente bazate pe inteligență artificială pentru orientare profesională, însă tinerii au nevoie în continuare de răspunsuri relevante pentru situația lor și de îndrumări clare despre ce au de făcut mai departe.

Pe de altă parte, studiul indică și o deschidere clară către soluții inovatoare: 71% dintre respondenți consideră conceptul Kari Era inovator, iar 63% spun că ar folosi un astfel de mentor în parcursul lor profesional, ceea ce confirmă nevoia reală pentru instrumente digitale relevante și adaptate contextului actual al pieței muncii.

Orientare profesională bazată pe dialog și recomandări personalizate

Spre deosebire de instrumentele clasice de căutare a joburilor, Kari nu funcționează ca o platformă de recrutare sau un instrument care oferă răspunsuri standard, ci ca un mentor digital specializat în orientare profesională pentru tineri. Kari pune întrebările potrivite pentru a înțelege profilul, motivațiile și contextul fiecărui utilizator, iar abia apoi oferă recomandări personalizate și ușor de pus în practică.

Prin conversații naturale și accesibile, Kari oferă sprijin în procesul de luare a deciziilor profesionale:

realizează un mini-diagnostic de carieră

oferă feedback detaliat pe CV

propune roluri potrivite profilului individual

identifică skill gap-uri și recomandă cursuri sau resurse relevante

oferă perspective actualizate despre piața muncii din România

recomandă oportunități reale din cadrul Kaufland

Conform studiului iZi Data, tinerii își doresc de la un mentor AI informații despre salarii și piața muncii (92%), recomandări de joburi potrivite (91%) și feedback personalizat pe CV (84%), dar și un ton prietenos și empatic (82%). Kari răspunde acestor așteptări printr-o abordare umană, adaptată fiecărei persoane.

Proiectul a fost dezvoltat în parteneriat cu Digital Nation, organizație specializată în educație digitală și integrarea tehnologiei în procese de învățare și dezvoltare profesională.

„Pentru noi, utilitatea reală a tehnologiei înseamnă impact concret în viața oamenilor. Kari Era nu este un simplu experiment de AI, ci un instrument construit pentru a-i ajuta pe tineri să își găsească mai ușor direcția. Un exemplu concret este cel al unei studente de 22 de ani, care preda pian copiilor în mod voluntar, fără să considere că această experiență contează profesional. În urma conversației cu Kari, a descoperit că abilități precum răbdarea, structura unei lecții sau comunicarea unu-la-unu sunt relevante pentru angajatori. După două săptămâni, ne-a spus: „Nu știam că ceea ce am făcut poate conta atât de mult.”. Kari te ajută să vezi ce ai deja și să îți construiești mai clar următorii pași. Iar Kaufland a avut curajul să construiască un instrument care pune tânărul pe primul loc, nu recrutarea. Este primul mare angajator din Europa care face acest pas.”, declară Paul Apostol, fondator Digital Nation.

Kari, disponibilă în universități și pe WhatsApp

Kari este disponibilă prin WhatsApp, într-o interacțiune simplă și directă. Pentru a aduce experiența mai aproape de studenți, Kaufland a integrat avatarul și în cabine digitale amplasate în universitățile din principalele centre universitare: București, Iași, Timișoara, Cluj-Napoca, Constanța, Sibiu, Alba Iulia și Craiova.

Studenții pot începe conversația în cadrul cabinei și o pot continua ulterior pe propriul telefon, primind recomandări concrete pentru următorii pași în carieră.

În prezent, majoritatea tinerilor se bazează pe platforme de joburi (76%) pentru orientarea în carieră, în timp ce doar 21% folosesc instrumente bazate pe AI, ceea ce evidențiază potențialul ridicat de dezvoltare pentru soluții digitale precum Kari Era, capabile să ofere un sprijin constant, adaptat fiecărei persoane, ușor de accesat și de utilizat în orice moment.

Prin lansarea Kari Era, Kaufland România își consolidează poziționarea ca angajator orientat spre inovație și educație profesională. Inițiativa reflectă modul în care tehnologia poate fi utilizată responsabil, pentru a reduce incertitudinea și pentru a transforma începutul de carieră într-un proces mai clar și mai structurat.

Kari Era este disponibilă pentru oricine își dorește mai multă claritate în parcursul profesional și în luarea deciziilor, iar conversația poate fi începută oricând pe WhatsApp, prin linkul dedicat digitalnation.ro/chat-with-kari sau folosind numărul de telefon +1 555 838 6344.

Metodologie studiu iZi Data:

Lansarea a fost susținută de un studiu realizat pe un eșantilon de 1967 de respondeți cu vârste cuprinse între 18-27 ani împreună cu iZi Data, care arată că începutul de carieră rămâne una dintre cele mai dificile etape din parcursul profesional. Perioada de colectare: 15 decembrie 2025 – 20 ianuarie 2026.