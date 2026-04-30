Asociația MONTAGE lansează atelierele educaționale din cadrul proiectului cultural de FORMA nova

Asociația MONTAGE anunță lansarea atelierelor educaționale de modelaj desfășurate în cadrul proiectului cultural de FORMA nova, inițiativă dedicată celebrării moștenirii artistice a lui Constantin Brâncuși, la 150 de ani de la nașterea sa. Proiectul propune o abordare contemporană a universului brâncușian, prin transpunerea principiilor de esențializare, modularitate și transformare a materiei în instrumente de creație, educație culturală și participare artistică.

Atelierele își propun să aducă mai aproape de copii și tineri valorile patrimoniului cultural românesc prin explorarea principiilor artistice ale lui Constantin Brâncuși — simplificarea formei, esențializarea materiei, repetiția ca ritm — nu ca lecție de istorie artei, ci ca experiență tactilă directă. Acestea reprezintă una dintre componentele centrale ale proiectului și oferă elevilor ocazia să exploreze, într-un mod accesibil și practic, lumea formelor brâncușiene, lucrând direct cu materia și dezvoltându-și propria expresie vizuală. Coordonate de artiști și ancorate pedagogic, atelierele oferă un context de creație autentic, nu o lecție ilustrativă.

Atelierele sunt susținute de artista și profesoara Natalia Lazăr, sub coordonarea Ancăi Maria Ciofîrlă, artist vizual, profesor și manager cultural.

Programul atelierelor:

Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau”, București – 5 mai 2026

Școala Gimnazială nr. 124, București – 12 mai 2026

Școala Gimnazială nr. 136, București – 12 mai 2026

Școala Gimnazială nr. 81, București – 14—15 mai 2026

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Periș – 19 mai 2026

Proiectul de FORMA nova nu se oprește însă la componenta educațională. El va culmina cu o serie de trei performance-uri interdisciplinare care reunesc dans, teatru, pictură live și fotografie, într-un parcurs artistic participativ inspirat de gândirea brâncușiană. În acest context, corpul devine structură, anamorfoza funcționează ca mecanism scenic, iar publicul este invitat să treacă de la simpla contemplare la o experiență activă de reflecție și participare. La finalul fiecărei reprezentații vor avea loc sesiuni de dialog cu publicul, menite să continue întâlnirea dintre patrimoniu, artă contemporană și educație.

Reprezentațiile vor avea loc pe 27, 28 și 29 mai 2026, ora 19:30, la Kulturhaus Garage Hall, București. Conceptul și coordonarea artistică aparțin regizorului Matei Stoian, alături de echipa artistică formată din Ovidiu Ușvat, Raluca Botez, Mihaela Zamfirescu, Anca Maria Ciofîrlă, Laurențiu Midvichi și Theodoru Niculae.

Despre proiectul de FORMA nova

de FORMA nova este un proiect interdisciplinar de performance art care valorifică moștenirea artistică a lui Constantin Brâncuși prin transpunerea principiilor sale fundamentale — esențializarea, modularitatea și transfigurarea materiei — într-un context contemporan de creație și educație culturală. Proiectul reunește o echipă artistică multidisciplinară și se desfășoară în perioada mai—iulie 2026, în București și județul Ilfov.

Proiect cultural finanțat de Ministerul Culturii.

Despre Asociația MONTAGE

Asociația MONTAGE este o organizație culturală activă în domeniul artelor performative și vizuale, specializată în producții interdisciplinare și proiecte educaționale dedicate publicului tânăr.

