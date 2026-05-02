Elevii, interzis cu telefonul mobil în școli!

Senatul a adoptat o lege care schimbă regulile în școli și le permite profesorilor să interzică elevilor folosirea telefoanelor mobile în timpul orelor. Actul normativ completează Legea învățământului preuniversitar și obligă unitățile de învățământ să stabilească reguli clare pentru preluarea și păstrarea dispozitivelor.

Senatorii au adoptat legea 213/30.03.2026, care completează Legea Învățământului Preuniversitar nr. 198/2023 și introduce noi prevederi privind utilizarea telefoanelor mobile și a altor echipamente de comunicații electronice în școli.

Potrivit textului adoptat, consiliul de administrație al fiecărei unități de învățământ va putea decide, prin regulamentul intern, dacă elevilor li se interzice folosirea telefoanelor mobile în incinta școlii sau doar în anumite zone ori în timpul activităților desfășurate în cadrul instituției.

„În învăţământul liceal, prin regulamentul intern, consiliul de administratie al unitatii de învăţământ poate interzice folosirea de către un elev a dispozitivelor prevăzute la alin. (4) în incinta unităţii de învăţământ preuniversitar sau doar într-o parte a acesteia, precum şi în timpul activităţilor care se desfăşoară în afara acesteia.

Legea introduce și un nou alineat care stabilește modul în care se aplică interdicția în unitățile de învățământ.

„La articolul 106, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alin. (71), cu următorul cuprins: (71 ) în unităţile de învăţământ în care utilizarea telefoanelor mobile sau a oricăror alte echipamente de comunicații electronice este interzisă, în condițiile alin. (4) Si (5)(…)”, se arată în lege.

De asemenea, regulile privind folosirea telefoanelor vor trebui introduse obligatoriu în regulamentul de ordine interioară al fiecărei școli.

Unitățile de învățământ vor fi obligate să amenajeze și spații speciale în care telefoanele mobile să fie păstrate până la finalul orelor, atunci când acestea sunt preluate de la elevi.

Legea stabilește inclusiv modul în care aceste dispozitive trebuie colectate și depozitate.

„a) procedura de preluare temporară a dispozitivelor, inclusiv momentul şi locul preluării, persoanele autorizate să efectueze preluarea, precum şi modul de individualizare sau de identificare a acestora, cum ar fi prin etichetare sau sigilare;

b) modalitatea de evidenţă şi consemnare a preluării, inclusiv documentul ori registrul de predare-primire şi confirmarea predării către elev, după caz;

c) condiţiile de păstrare, depozitare şi securizare a dispozitivelor pe durata preluării, inclusiv spaţiul destinat depozitării, regulile de acces şi persoanele responsabile (…)”, se specifică în textul de lege.