Ponta îl atacă dur pe Orban

Liderul Pro România – Victor Ponta îl ironizează pe președintele PNL – Ludovic Orban, după ce a primit în partid foști colegi de-ai săi.

”Ah – eu astept sa votez proiectul de lege propus de Ludovic Orban in 2017 prin care se interzice traseismul politic si parlamentarii traseisti isi pierd mandatele.

Probleme sunt urmatoarele :

1. Ludovic Orban face la guvernare exact invers decat spunea cand era in Opozitie ( vezi si cazul alocatiilor pentru copii) / si va face maine invers decat spune azi – eu nu l-am crezut niciodata ( daca dvs il mai credeti bine va face ca va pacaleste).

2. Ludovic Orban tot racoleaza parlamentari pe care ii rasplateste cu functii si avantaje guvernamentale – cu ce este mai bun decat Dragnea? ( un parlamentar care pleaca de la Putere in Opozitie il cred ca are o problema de principiu – un parlamentar care pleaca din Opozitie la Putere are doar o problema personala de rezolvat)

3. Ludovic Orban si PNL tot strang parlamentari ca sa isi mareasca majoritatea si controlul in Parlament- inseamna ca toata discutia despre Alegeri Anticipate este praf in ochi – sa nu mai pierdem timpul!”, a scris Victor Ponta pe Facebook.

Reacția liderului Pro România vine după ce luni, Daniel Constantin, Sorin Câmpeanu și mai mulți plecați din partidul lui Ponta au fost primiți în PNL, unii dintre ei pe funcții de conducere.