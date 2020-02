La presiunile Mariei Grapini, Comisia Europeană reacționează în cazul fetiței de 11 ani ucisă de către un olandez!

Cazul fetiței de 11 ani ucisă de către un olandez a ajuns în atenția instituțiilor europene! În urma presiunilor puse de europarlamentarul Maria Grapini, Comisia Europeană reacționează!

De ani de zile, rețele de traficanți de persoane, pedofili și traficanți de droguri acționează la nivel transnațional.

Problema este că, așa cum arată datele oficiale, foarte puține dintre aceste rețele au fost destructurate de intervențiile autorităților naționale sau Europol.

Olanda este una dintre țara care „exportă” în România, de ani de zile, droguri și pedofili și beneficiază de serviciile traficanților de persoane, de multe ori minorii fiind victime ale acestora.

Revoltată după ce un cetățean olandez a violat și omorât o copilă româncă de numai 11 ani, europarlamentarul Maria Grapini a cerut explicații Comisiei Europene, intreband dacă aceasta are o strategie în lupta împotriva exploatării sexuale, inclusiv în ceea ce privește actele comise de rețele de crime organizate:

” Recent, în România, a fost comisă o crimă oribilă de către un cetățean olandez, care a răpit o fetiță de 11 ani, în timp ce aceasta se întorcea de la școală. A violat-o și apoi a ucis-o. Având în vedere multiplele cazuri de viol al minorilor și de pedofilie din statele membre ale Uniunii Europene, nu credeți că ar trebui transmise informații între statele membre privind datele persoanelor care au antecedente penale, pentru a putea preveni crime, răpiri de minori, pedofilia și traficul de persoane?”

În răspunsul dat, comisarul european pe afaceri interne, Ylva Johansson, susține că: ” Țările din UE s-au angajat în mod clar să lupte împotriva exploatării sexuale a copiilor, inclusiv în ceea ce privește actele comise de delincvenții sexuali transnaționali. În conformitate cu directiva privind exploatarea sexuală a copiilor , statele membre răspund de urmărirea penală a cazurilor de abuz sexual asupra copiilor comise de resortisanții lor în străinătate. Acestea au, de asemenea, obligația de a preveni sau de a interzice diseminarea materialelor care promovează oportunități de a comite abuzuri sexuale asupra copiilor și de a organiza călătorii în acest scop. Comisia monitorizează respectarea acestor obligații de către statele membre și a inițiat, în 2019, proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva a 23 de state membre pentru netranspunerea și/sau transpunerea incorectă a directivei.

Sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS) a fost creat pentru a îmbunătăți schimbul de date în domeniu la nivelul UE, inclusiv schimbul de date referitoare la exploatarea sexuală a copiilor și la traficul de copii . Autoritățile statelor membre trebuie să stocheze și să actualizeze toate informațiile primite și să le retransmită atunci când li se solicită acest lucru, astfel încât fiecare țară din UE să fie în măsură să furnizeze informații complete și actualizate cu privire la cazierele judiciare ale resortisanților săi, indiferent de locul în care sunt pronunțate condamnările”, se arată în răspunsul oficial al comisarului european.

Comisarul european a ținut să îi răspundă europarlamentarului român și referitor la măsurile pe care le va lua Comisia Europeană pentru a preveni astfel de crime oribile și cum va asigura securitatea cetățenilor europeni:

” Comisia sprijină autoritățile naționale în acțiuni operaționale mai eficace împotriva persoanelor care săvârșesc infracțiuni de natură sexuală la nivel transnațional. Comisia facilitează schimbul de bune practici între experții UE și ai SUA și participă, alături de Europol și de statele membre, la ciclul de politici al UE privind criminalitatea internațională organizată și gravă, pentru a consolida coordonarea autorităților de aplicare a legii. Europol sprijină autoritățile statelor membre în identificarea potențialilor delincvenți sexuali itineranți și, în noiembrie 2010, a lansat proiectul HAVEN (Halting Europeans Abusing Victims in Every Nation). Acest proiect are drept obiectiv să identifice și să anihileze delincvenții sexuali itineranți originari din UE”, susține Ylva Johansson.

Tot pe același subiect de neimaginat europarlamentarul român, Maria Grapini, a mai declarat: ”Cum circulă pedofilii liberi? Eu am fost în Comisia de control Europol, și Olanda nu respectă regula de a anunța instituțional statele membre vizavi de acești oameni liberi care umblă prin țările din Est.”