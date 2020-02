Creativitatea, unul dintre cele mai importante servicii SEO oferite de agentiile de profil

In ultimii ani, optimizarea SEO (Search Engine Optimization) s-a transformat dintr-o activitate preponderent tehnica intr-una mult mai complexa, in care creativitatea joaca un rol important. Astfel, daca in trecut SEO era sinonim cu crearea de meta tag-uri, heading-uri si backlink-uri, in prezent se confunda cu marketing-ul online si presupune stapanirea unui numar mult mai mare de tehnici.

La aceasta schimbare a contribuit, in primul rand, evolutia algoritmilor Google, care astazi se concentreaza, mai degraba, pe o experienta pozitiva a utilizatorilor decat pe numarul de cuvinte cheie folosite intr-un anumit text. Practic, cel mai mare motor de cautare din lume tine cont de timpul petrecut de utilizatori pe un anumit site, numarul de pagini vizitate intr-o sesiune si recenziile pe care acestia le ofera, listand site-urile respective in consecinta, in paginile de cautari.

In aceste conditii, firmele care furnizeaza servicii SEO au trebuit sa isi adapteze oferta si sa asigure clientilor lor, indiferent de marimea business-ului respectiv, o comunicare off page la cele mai inalte standarde de calitate. Astfel, pe langa o optimizare on page ireprosabila, backlink-urile pe care respectivul furnizor de servicii SEO le creeaza, pe site-uri cu o autoritate mare, trebuie „imbracate” intr-un text de valoare.

Ce inseamna un text de valoare? In primul rand, vorbim despre un continut 100% original, intrucat, in prezent, Google penalizeaza foarte drastic continutul duplicat sau luat integral cu copy paste, tehnici care in trecut erau utilizate la scara larga in Romania. In al doilea rand, respectivul text trebuie sa fie interesant si relevant atat pentru publicul tinta, cat si pentru domeniul de activitate al clientului respectiv.

Prin urmare, creativitatea a devenit unul dintre serviciile SEO pe care o agentie profesionista trebuie sa le ofere clientilor sai. Iar aceasta poate ajunge sa faca diferenta, mai ales in situatia in care respectivul business evolueaza pe o piata foarte competitiva. Explicatia este foarte simpla: imagineaza-ti un text atat de bun incat se „viralizeaza”. Practic, in momentul respectiv, textul, implicit si business-ul pe care il reprezinta compania de servicii SEO, vor avea o expunere mult mai mare, iar acest lucru se va vedea in rezultatele din Google.

De altfel, Ovidiu Joita, founderul si CEO-ul uneia dintre cele mai importante agentii care ofera servicii SEO in Romania, a subliniat importanta creativitatii in domeniu. „Mi-as dori o piata de SEO in care batalia intre agentii sa se dea la nivelul creativitatii, nu doar la nivelul cunostintelor tehnice. Sunt mahnit sa aud ca media de retentie in piata, pentru un client, este de doar 4 luni, in conditiile in care serviciile SEO sunt obligatorie pentru toate tipurile de business. Acest lucru trebuie sa se schimbe, iar brandurile mari trebuie sa acceseze servicii de calitate”, a declarat Ovidiu Joita.

Cum sa scrii texte creative in cadrul activitatii de optimizare off page?

In primul rand, trebuie sa tii cont ca, desi scopul tau este acela de a urca business-ul respectiv in pozitiile din Google, nu trebuie sa scrii texte „pentru Google”, ci pentru utilizatori. De asemenea, avand in vedere cat de importanta a devenit experienta utilizatorilor, continutul nu trebuie sa fie unul de marketing, ci unul mai ales informativ. De asemenea, nu trebuie neaparat sa enumeri avantajele business-ului pe care il reprezinti, ci sa pui accentul pe modul in care acesta il poate ajuta pe cititor sa rezolve o anumita problema.

De altfel, poti folosi business-ul sau cuvintele cheie pe care incerci sa rankezi cat mai sus drept simplu pretext pentru a construi un text interesant si original. Spre exemplu, daca vizezi expresia „rent a car”, poti crea un continut despre cele mai spectaculoase destinatii turistice din Romania, usor accesibile cu ajutorul serviciilor de inchirieri masini.

In concluzie, daca detii sau administrezi o firma care ofera servicii SEO, este obligatoriu sa ai un departament dedicat sau cativa specialisti in copywriting, care sa creeze plus valoare. Pe de alta parte, daca detii un business si ai nevoie de servicii SEO, sfatul nostru este sa alegi o agentie care pune accent atat pe optimizarea on page, cat si pe crearea unui continut de calitate, 100% original, relevant si interesant.