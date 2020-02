Smiley și Bartoș, fascinați! Daria Călugăru a primit al cincilea Golden Buzz la „Românii au Talent”!

Vineri seara, la Românii au talent, Daria Călugăru i-a lăsat cu gura căscată pe Smiley și Pavel Bartoș, care i-au acordat Golden Buzz-ul și au trimis-o direct în semifinală.

Călugăru Daria Maria l-a șocat pe Smiley cu mișcările sale pe hoverboard. Coregrafia fără cusur i-a adus nu doar 4 de DA, dar și aprecierea tuturor pentru curajul și inventivitatea de care a dat dovadă și marele Golden Buzz oferit de Smiley și Bartoș.

Daria Călugăru are 12 ani și este din Hunedoara. „Acum un an, mi-am cumpărat un hoverboard. Inițial, m-am uitat să văd la ce se face în America, să imit. Apoi am început să am propriile scheme. Așa că pot să spun că sunt autodidactă. Mai sunt şi alţii care fac scheme, dar nu le includ în coregrafii. Totul este făcut de mine”, a explicat Daria pasiunea sa pentru hoverboard.

„Spun că eşti minunată, eşti extraordinar de frumoasă. Aduci ceva complet nou pentru mine. Nu am văzut niciodată coregrafii pe hoverboard„, i-a transmis Mihai Petre.

„Daria, eşti fascinantă şi vreau să te aplaud pentru toate lucrurile astea, pe care tu le-ai descoperit intuitiv. Dincolo de faptul că eştio fată foarte frumoasă, eşti foarte deşteaptă, bravo!„, a spus Andi Moisescu.

Florin Călinescu a întrebat-o pe Daria ce mesaj îi transmite piesa, iar ea i-a răspuns: ”Don’t let me down este un mesaj care-mi aduce aminte de bunicii mei și de speranța că ei sunt bine acolo lângă Dumnezeu”.