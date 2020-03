Băsescu îi cere lui Iohannis să renunțe la renunțe la varianta anticipatelor

Traian Băsescu îl sfătuiește pe președintele Iohannis să renunțe la ideea anticipatelor, în contextul situației excepționale generate de evoluția dramatică a cazurilor de îmbolnăviri cu coronavirus și a crizei economice generate de extinderea acestei epidemii.

Traian Băsescu a comentat duminică seară, pentru Romania TV situaţia politică actuală, în condiţiile în care preşedintele Iohannis şi PNL par să nu fi renunţat la ideea alegerilor anticipate, iar alte voci, cum ar fi Călin Popescu Tăriceanu, liderul ALDE, propun chiar amânarea alegerilor locale, până după rezolvarea crizei coronavirusului. Fostul preşedinte crede că, mai ales în situaţia actuală, ideea anticipatelor ar trebui abandonată.

„Deși am fot prinicpial împotriva alegerilor anticipate, în ultimul an, dar cu atât mai mult acum când lista de probleme majore e atât de mare, e aproape iresponsabil să promovezi ideea unui guvern interimar și a unor alegeri. Cât câștigă? Trei luni până la alegerile legislative, dacă ar avea loc anticipate. Epidemia de coronavirus, dacă va fi, anticipez că ar fi în 2-3 luni, exact pe anticipate. Ai de gestionat țara într-o perioadă dificilă. Nu o poți face cu guverne intrimare care nici măcar o rectificare bugetară nu pot face. Dacă Orban nu are nevoie de bani pentru a preveni epidemia, nu are cum să modifice bugetul, că nu are cum să dea ordonanță sau ordonanță de urgență pentru o rectificare, pentru o situație excepțională”, a declarat europarlamentarul PMP.