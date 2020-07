Iohannis, un nou mesaj către români: „Dacă situația se înrăutățește, putem reveni la măsuri mai restrictive!”

Președintele Klaus Iohannis a declarat, astăzi, la finalul vizitei la Institutul Cantacuzino, că România se află, în acest moment, într-o situație foarte complicată. Este clar că numărul cazurilor este în creștere și este greu de imaginat cum va arăta o nouă fază de relaxare, a spus șeful statului, informează Realitatea.net.

La finalul vizitei, Klaus Iohannis a făcut mai multe declarații.

„România se află, în acest moment, într-o situație foarte complicată. Este clar că numărul cazurilor este în creștere. Este greu de imaginat cum va arăta o nouă fază de relaxare, a spus șeful statului”, a declarat Klaus Iohannis.

„Dacă situația se înrăutățește, putem reveni la măsuri mai restrictive”, a adăugat șeful statului, Klaus Iohannis.

„O să vă spun câteva lucruri foarte importante”, a precizat șeful statului.

,,Suntem, din martie, în plină epidemie și, până acum câteva săptămâni, lucrurile au mers destul de bine. Am trecut prin starea de urgență în care am luat măsuri dure și am reușit să ținem evoluția sub control. Din păcate, lucrurile nu au evoluat așa cum ne-am fi dorit. Răspunderea în acest moment este partajată între autorități și cetățeni. A fost o perioadă foarte dificilă și ar fi foarte păcat să dăm cu piciorul la rezulatele de până acum. Măsurile sunt foarte simple:masca, distanța și spălat pe mâini.”

,,Pe de altă parte, trebuie să fim foarte atenți la ce ne spun unii și alții. În loc să fim toți de aceeași parte, politicienii să sprijine guvernul să îi convingem pe cetățeni că e o treabă serioasă, unii exploateaza pandemia.”

,,Suntem într-o situație foarte complicată. Este momentul să lăsăm divergențele politice deoparte și să ne concentrăm pe soluții necesare. Solicit Parlamentului să ia în dezbatere în regim de urgență legea privind carantina, pentru a reda autorităților acest instrument.”

Miercuri a fost anunțat un număr record de noi cazuri de infectare în ultimele 24 de ore, 555, cel mai mare de la începerea epidemiei în România. Anterior, cel mai mare număr de imbolnaviri zilnice fusese inregistrat la o lună și jumătate de la izbucnirea epidemiei în țara noastră, în timpul stării de urgență, pe 11 aprilie – 523 de cazuri.