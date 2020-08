Liberalul Antoneta Ionița: Candidatul PNL la CJ Brăila, Cătălin Boboc, va susține sistemul medical din județ!

Deputatul PNL, Antoneta Ionița, a precizat, într-o postare pe pagina de Facebook, că are mare încredere în capacitatea candidatului liberal la președinția CJ Brăila, Cătălin Boboc, de a susține sistemul medical brăilean.

“Timp de 14 ani, am coordonat Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Brăila și știu care sunt nemulțumirile cadrelor medicale și ale pacienților. Ca medic de familie, m-am confruntat cu foarte multe situații care necesită rezolvare. Mereu am realizat că sistemul medical, atât cel public, dar și cel privat, are nevoie de susținerea autorității locale.

Am mare încredere că, din postura de președinte al Consiliului Județean Brăila, Cătălin Boboc va susține sistemul medical brăilean. Va pune pe lista sa de priorități înființarea de centre medicale de permanență în Brăila și în mediul rural, va milita pentru a avea din nou un spital de pediatrie sau pentru a extinde contractarea unor servicii medicale din mediul privat, așa cum este firesc.

Mă ofer voluntar, să-i fiu consilier pe toate problemele care țin de sănătatea brăilenilor și de buna funcționare a spitalelor, policlinicilor, rețelei medicilor de familie și cabinetelor private! Cătălin, poți miza pe mine!”, a spus deputatul PNL, Antoneta Ionița.