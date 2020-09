Alarmant: Sute de profesori s-au pensionat de teama COVID-19!

Sute de profesori au decis să renunţe la activitatea de la catedră şi să se pensioneze. Decizia a fost luată din teama că s-ar putea infecta cu coronavirus odată cu reîntoarcerea la şcoală.

„Au ieșit foarte mulți colegi, mai ales cei de peste 60 de ani cu vârsta de pensionare în prelungire și datorită unor afecțiuni pe care le-au, au decis să iasă anticipat la pensie sau chiar la limita de vârstă. Ceilalți se tem în continuare de acest virus.″, a declarat Ionescu Constantin, un reprezentant al sindicatelor din educație.

Cei care au boli cronice şi vor rămâne în sistem vor putea preda doar de acasă până când lucrurile vor reveni la normal.

În situaţia de a renunţa la carieră se află şi Aurel Grijincu, care a fost învăţător la Şcoala Gimnazială 13 din Timişoara timp de 45 de ani. Anul acesta a împlinit vârsta de pensionare şi, chiar dacă în ianuarie a cerut să-şi continue activitatea până când clasa pe care o avea termina ciclul primar, săptămâna trecută a decis să renunţe.

„În situaţia asta eu nu pot să transmit tot ce aş dori copiilor, aşa cum ei ar fi meritat. M-am pregătit pentru noul an şcolar, mi-am cumpărat un telefon nou, mi-am făcut un abonament ca să pot să ţin lecţiile online, mi-am cumpărat tonner pentru imprimantă să fiu pregătit. În ultimele trei zile, în schimb, după avalanşa de schimbări, de proceduri, am simţit că nu mai sunt de ajutor. Am fost trecut la categoria persoanelor vulnerabile”, a povesit învăţătorul pentru ştirileprotv.ro.

Un alt motiv pentru care a luat această decizie e distanţarea faţă de copii, care pentru învăţător este de neimaginat. „Nu pot să îl privesc în ochi pe acel copil să îi spun să facă un pas înapoi, e greu”.