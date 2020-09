Europarlamentarul Maria Grapini îi cheamă pe români la vot: “Invit cetățenii să analizeze atent listele și să se uite la calitatea oamenilor!”

Europarlamentarul umanist, Maria Grapini, a vorbit, la Radio Timișoara, despre importanța votului din 27 septembrie.

“27 septembrie este un punct important în viitorul administrației locale pentru că este ziua în care se aleg primarii, președinții de Consilii Județene, consilierii județeni și locali. Mesajul meu către cetățeni este acela de a ieși la vot. Există posibilități de a se proteja, de a fi protejați, și nu există un motiv în a nu vota din cauza crizei sanitare. În al doilea rând, în calitatea mea de europarlamentar umanist (și) fiind în alianță cu PSD, invit cetățenii să analizeze atent listele și să se uite în special la calitatea oamenilor”, a precizat europarlamentarul Maria Grapini.

„Cunosc candidații umaniști, cunosc candidații PSD, îndemn cetățenii, acolo în localitatea lor să aleagă calitatea oamenilor, candidații Partidului Puterii Umaniste și pe cei ai Alianței PSD-PPU, la Consiliul Județean Timiș la Primăria Timișoarei, la Primăria Deva. Acolo unde noi ne-am depus liste și candidați de primar am ales cu atenție și am pus accent, așa cum am spus, pe valoarea oamenilor”, a completat europarlamentarul umanist.

„Până la urmă, de noi depinde ce se va întâmpla în următorii patru ani, cine va conduce fiecare localitate, cum vor fi parlamentele locale, consiliile locale în următoarele patru ani. Așadar oameni buni până la urmă viața noastră depinde de ceea ce alegem. Mult succes celor care au decis să candideze și nouă, tuturor cetățenilor, înțelepciune să îi alegem pe cei mai buni”, a conchis Maria Grapini.