Black Friday pentru cardurile de credit Raiffeisen Bank până în 11 noiembrie

Raiffeisen Bank a dat startul la “Black Friday” pentru cardurile noi de cumparaturi – Standard si Gold – pana in 11 noiembrie. Astfel, clientii care aleg un card de cumparaturi Standard sau Gold in perioada 1-11 noiembrie 2020 vor beneficia de un bonus de 150 de lei, dupa ce fac plati cumulate cu cardul de 500 de lei pana la 15 decembrie 2020. De asemenea, clientul va primi taxa anuala inapoi, daca efectueaza o singura tranzactie cu cardul pana la 15 decembrie 2020.

Sunt luate in considerare toate platile facute cu noul card de cumparaturi, inclusiv cu telefonul sau ceasul prin RaiPay, Apple Pay sau Garmin Pay. Bonusul de 150 lei si taxa inapoi se vireaza direct pe card, incepand cu 22 decembrie 2020.

Cardul de cumparaturi poate fi solicitat online, pe www.raiffeisen.ro/carduri-de-credit sau poate fi obtinut pe loc in agentiile Raiffeisen Bank. Taxa de emitere este zero pentru cardurile de cumparaturi Raiffeisen Bank.

Informatii despre utilizarea responsabila a unui card de cumparaturi gasiti in ghidul pus la dispozitie pe site-ul nostru: https://www.raiffeisen.ro/doc/ghid.pdf .

Raiffeisen Bank are peste 20 de ani de activitate pe piata bancara din România si peste 2,2 milioane de clienti, persoane fizice si juridice. Numarul clientilor digitali – cei care utilizeaza aplicatiile de digital banking, Raiffeisen Online si Smart Mobile – a depasit 700.000 la mijlocul anului 2020. Banca are aproximativ 5.000 de angajati, 335 de agentii in toata tara, 770 de ATM-uri, 373 de masini multifunctionale (MFM-uri) si o retea de 23.000 de POS-uri.