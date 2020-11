Managerul Spitalului din Piatra Neamț a demisionat

Managerul Spitalului Judetean de Urgenta din Piatra Neamt, Lucian Micu, a anuntat ca isi va depune demisa, incepand de marti. Anuntul a fost facut pe o retea de socializare si vine ca urmare a controverselor legate de tragedia de sambata.

Ancheta va continua insa pentru a se afla daca modficarile aduse pentru a creste numarul de paturi din Sectia de ATI a spitalului au fost de natura sa duca la tragicul incident de sambata seara, atunci cand 10 persoane si-au pierdut viata in urma unui incendiu.

Numit în functie in urmă cu doar trei săptămâni, fostul primar al oraşului Roman, Lucian Micu, este la al optulea manager in ultimul an.

Spitalul Judetean Neamt se afla in subordinea Consiliului Judetean condus de Ionel Arsene (PSD).