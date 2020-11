Nicușor Dan, primul primar general care spune adevărul bucureștenilor: „Vom avea sute de avarii în Capitală, dar le vom remedia!”

După dezastrul administrației Firea-PSD, Nicușor Dan încearcă să salveze ce se poate. După avalanșă de iluzii vândute de Firea, noul primar general a ales varianta de a spune bucureștenilor adevărul, un adevăr de care au fost văduviți prea mulți ani.

Primarul general Nicuşor Dan a avertizat, miercuri, că vor exista sute de avarii în Capitală în această iarnă şi le-a dat asigurări bucureştenilor că municipalitatea va interveni pentru a le remedia.

„Faţă de ce înseamnă apă caldă şi căldură, nu putem decât să remediem avariile în cel mai scurt timp. Asta e tot ce putem face şi n-am spus altceva în campania electorală. (…)

Reţeaua principală de transport al agentului termic e de trei ori mai proastă că acum trei ani, indicatorul fiind cantitatea de apă care se pierde”, a declarat Nicuşor Dan.

Primarul general a precizat că în ultimul an au existat 1.700 de avarii.

„Vom avea sute de avarii. Am avut raportul pe care l-am primit când am semnat contractul pentru acea finanţare. În ultimul an am avut 1.700 de avarii. Cele mai multe dintre avarii se fac atunci când presiunea e mai mare, deci iarna.

Promisiunea e de a interveni cât se poate de repede. Soluţia este pe termen mediu. Există o soluţie de avarie în care să ne asigurăm că există suficiente echipe, material, echipamente. Există. Şi oamenii să fie informaţi ca să ştie când se remediază problema”, a explicat edilul Capitalei.

De asemenea, Nicuşor Dan a explicat că modernizarea reţelei de termoficare va începe în primăvara anului 2021.

„Soluţia adevărată este pe termen mediu şi o să înceapă în această primăvară. Primul pas l-am făcut cu cele 300 de milioane pe care le-am obţinut”, a afirmat primarul general.

Edilul Capitalei a mai precizat că bucureştenii care nu au căldură sau apă caldă să apeleze la call-center-ul Termoenergetica, pentru că acesta a fost extins.

„Există deja un număr unic la care oamenii pot să sune. Diferenţa este că se va răspunde. În momentul în care li se va răspunde, oamenii vor şti care este avaria de care sunt afectaţi şi estimativ ora la care acest inconvenient va dispărea”, a mai precizat Nicușor Dan.