Alexandru Dedu, înainte de startul Campionatului European de handbal: ”Va fi un turneu atipic!”

”Tricolorele” se pregătesc intens de startul competiției găzduite de Danemarca, iar președintele FRH admite că, având în vedere contextul pandemic în care ne aflăm, nu a trasat naționalei un obiectiv concret.

Situația mondială generată de pandemia de Coronavirus a dat peste cap planurile organizatorilor cu privire la acest turneu, Norvegia a renunțat să mai suporte desfășurarea jocurilor la ei în țară, toate partidele urmând să se dispute în Danemarca.

România întâlnește Germania, Polonia și Norvegia în faza grupelor la turneul continental și va debuta la 3 decembrie.

În contextul actual, șeful handbalului de la noi s-a arătat mulțumit de faptul că turneul va avea, totuși, loc și a precizat că toate delegațiile trebuie să respecte reguli stricte,

” Suntem foarte bucuroși că se ține Euro, este un efort colectiv al Europei handbalistice. Echipa s-a strâns sunt într-o bulă de carantinare, sunt niște proceduri foarte stricte care trebuie respectate, cu teste din 2 în 2 zile, cu raportare la EHF. Trebuie să fim în stare să ne ducem cu cea mai bună garnitură la Euro. O să fie dificil, va fi un European total atipic, sunt convins că vor fi surprize. Variabilele sunt atât de multe, încât nu cred că se aventurează nimeni cu un pronostic și nimeni nu poate pune un obiectiv clar” – Alexandru Dedu, președinte al Federației Române de Handbal.

Dedu îi dă dreptate căpitanului naționalei, Cristina Neagu. Interul de la CSM București a declarat că nu este nici la jumătate din potențial în acest moment (după accidentările suferite și pauza provocată de faptul că a fost confirmată pozitiv cu Coronavirus).

”Nu este sport individual, numai o echipă poate să aducă rezultate bune, așa cum s-a întâmplat în trecutul nu foarte îndelungat” – Alexandru Dedu, președinte al Federației Române de Handbal.

România a vrut să ia locul Norvegiei

Norvegia a anunțat că nu mai este capabilă să găzduiască meciurile a două grupe din cadrul turneului final, iar oficialii handbalului de la noi au încercat să aducă Europeanul în România.

”Nu a fost ușor pentru noi când am aflat că nu ne va mai găzdui Norvegia, având în vedere că trebuia să jucăm acolo toate meciurile din grupă. Suntem capabili să ne adaptăm, deși aveam o altă strategie. Situația este volatilă în orice direcție încât nu ne mai surprinde nimic. Am primit informații că se caută soluții, am trimis o adresă în care am spus că noi suntem dispuși să facem acest efort sau cel puțin să încercăm să facem acest efort” – Alexandru Dedu, președinte al Federației Române de Handbal.

Din lotul convocat de antrenorii Bogdan Burcea și Robert Licu face parte o singură jucătoare care evoluează în străinătate: Iulia Dumanska, portarul care din vară joacă la RK Podravka Vegeta. Șeful FRF vede partea goală a paharului și, deși laudă valoarea Ligii Florilor, mărturisește că și-ar fi dorit să avem mai multe straniere.

”Avem un campionat foarte puternic, dar mi-ar fi plăcut să existe mai multe jucătoare în afara țării, asta înseamnă experiență dobândită și ar fi un plus pentru ele ca handbaliste, dar și pentru handbalul românesc. Trebuie să fim foarte deschiși la tot ce se întâmplă în jurul nostru pentru a putea rămâne în elită” – Alexandru Dedu, președinte al Federației Române de Handbal.

”Tricolorele” vor juca la Kolding

România va juca primul meci la 3 decembrie, contra Germaniei, două zile mai târziu urmează duelul cu Polonia, iar apoi cel Norvegia, ultimul din grupă, la 7 decembrie.

Herning va găzdui echipele grupei A (Franța, Danemarca, Muntenegru, Slovenia) și grupa B (Rusia, Suedia, Spania, Republica Cehă).

Kolding va găzdui echipele grupei C (Olanda, Ungaria, Serbia, Croația) și grupei D (România, Norvegia, Germania, Polonia).