George Simion continuă lupta pentru drepturile românilor. Liderul AUR i-a cerut ministrului Justiției anularea amenzilor din starea de urgență!

Copreşedintele Alianţei pentru Unirea Românilor, George Simion, a declarat joi seara, în emisiunea Subiectiv de la Antena 3 că a purtat discuții cu Ministrul Justiției, Stelian Ion, despre anularea amenzilor din timpul stării de urgență, amenzi care au fost declarate neconstituționale și nu au fost anulate pe cale administrativă de Guvernul Orban, informează antena3.ro.

Aflat și el în platoul emisiunii, Mugur Ciuvica l-a întrebat pe George Simion dacă Stelian Ion a pus muzică în timpul întâlnirii, așa cum a făcut în comisia juridică în 2018, când a adus o boxa și a pus muzică la maxim pentru ca parlamentarii PSD să nu mai poată discuta legile justiției.

„Păi poate venim și noi cu muzică. Punem de la Paraziții „Vreau să vă doară”, într-o ședința de plen. Dacă se practică. Nu, nu ne-a pus Domnul Stelian Ion muzică. Am discutat, am avut o discuție civilizată.” a răspuns liderul AUR.

Se interesează, i-am dat datele statistice. E vorba de niște sute de mii de români care au primit amenzi neconstituționale. Pe mine mă interesează să fim corecți cu românii. Luni mergem la Avocatul Poporului, la Renate Weber, pe același subiect.

Aștept de la Domnul Stelian Ion să fie un om de cuvânt, și pe lângă propria agenda politică pe care o are, să includă și acest subiect al anulării amenzilor.”

Mai mult, după ce joi, liderul AUR a publicat pe Facebook o fotografie din metrou spunând că nu înţelege de ce marii demnitari nu se pot deplasa cu transportul în comun, în emisiunea Subiectiv de la Antena 3 de vineri, George Simion a declarat că vrea să facă o serie de clipuri video prin care să arate românilor câte beneficii au parlamentarii și că își dorește reducerea acestora.

„Cel mai rapid să ajungi din Dristor până la Izvor, Palatul Parlamentului, unde aveam treaba, este metroul” a explicat George Simion.

Întrebat de prezentatorul Razvan Dumitrescu de ce nu folosește mașina de parlamentar acesta a răspuns:

„Aș putea, că am, dar nu am mers până acum, nu am folosit-o. Chiar vreau să fac niște clipuri video și să arăt românilor ce beneficii au niște parlamentari. Mie mi se par un pic exagerate și cred că pot fi reduse.

Mai ales în perioada asta de criză de pandemie, privilegiile astea de care se ocupă unii demnitari, nu doar parlamentari, pot fi reduse. Și cred că cel mai bun exemplu e propriul exemplu.

Un parlamentar are salariu undeva la 13.000-14.000 de lei. Nu e un lucru rău dar lumea trebuie să știe. Avem o suma forfetară de 28.000 de lei la dispoziția noastră, jumate pur și simplu semnezi pentru ea. Bani de chirie, 1000 de euro.

Calculezi și depășești 10.000 de euro, depășești suma alocată pentru un europarlamentar.”