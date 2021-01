Liderul PSD, Marcel Ciolacu, avertizează: „Iohannis să ceară imperativ ca acest Guvern să nu vândă pe nimic companiile românești!”

Președintele PSD Marcel Ciolacu a reacționat, în urmă cu scurt timp, la întâlnirea de astăzi, de la Palatul Cotroceni, a președintelui Klaus Iohannis cu miniștrii liberali. Într-un mesaj postat pe contul de Facebook, Ciolacu susține că șeful statului „trebuie să facă un singur lucru la șueta anticonstituțională cu miniștrii de la Cotroceni: să ceară imperativ ca acest Guvern să nu vândă pe nimic companiile românești!”, informează Romaniatv.net.

„Timp de un an am nu am permis ca acest Guvern de dreapta care a dus România în faliment să vândă tot din casă! Ne-am bătut cu ei în Parlament și am reușit să stopăm vânzarea activelor celor mai profitabile companii de stat: Hidroelectrica, Romgaz, Nuclearelectrica, Transgaz, CEC și Aeroporturi București.