Ciolacu pune tunurile pe premierul Cîțu: „Se duce de pomană la Bruxelles!”

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, îl acuză pe premierul Florin Cîţu că se duce „de pomană” la Bruxelles. Şeful Executivului nu ar avea ce să le prezinte liderilor europeni deoarece legea bugetului pe anul 2021 nu a fost aprobată.

Preşedintele PSD le cere tuturor liderilor din coaliţia de guvernare să iniţieze un plan pentru întreaga ţară.

„Cîțu se duce de pomană la Bruxelles! Nu are un plan pentru accesarea banilor europeni, nu are buget. Nu are nimic. Este o prăpastie uriașă între așteptările liderilor europeni și oferta jalnică a actualei guvernări. Maculatura lor a fost deja respinsă de două ori. De aceea, cer actualului Guvern și coaliției majoritare să vină în fața Parlamentului!

Să dezbatem serios Planul Național de Redresare și Reziliență. Să găsim cele mai bune soluții! Împreună! Lideri politici, mediu de afaceri, sindicate, societate civilă! Pentru că este un plan pentru toți românii! România are nevoie de reforme clare și o viziune coerentă de dezvoltare, în care să fie cuprinse toate regiunile țării, cu proceduri clare, transparente de alocare a fondurilor europene”, a scris Marcel Ciolacu, pe Facebook.

Reacţia liderului PSD vine în contextul în care premierul Florin Cîţu efectuează joi şi vineri o vizită de lucru la Bruxelles. Şeful Executivului are programate o serie de întrevederi cu oficiali europeni de rang înalt, printre care preşedinţii Consiliului European şi Comisiei Europene, Charles Michel şi, respectiv, Ursula von der Leyen.

Premierul va avea întâlniri şi cu preşedintele Parlamentului European, David Sassoli, precum şi cu vicepreşedinţii executivi ai Comisiei Europene Frans Timmermans, Margrethe Vestager şi Valdis Dombrovskis. De asemenea, Florin Cîţu are programate întâlniri oficiale cu comisarul european pentru transport, Adina Vălean, şi cu secretarul general adjunct al NATO Mircea Geoană.