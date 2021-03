Sorin Grindeanu trage un semnal de alarmă: „Protestele au fost generate de bâlbele guvernanţilor. Violenţele nu cred că îşi au locul!”

Prim-vicepreşedintele PSD Sorin Grindeanu a declarat marţi că protestele din ultimele zile din ţară şi din Capitală au fost generate de „bâlbele guvernanţilor”, adăugând că la aceste proteste nu îşi au locul violenţele.

Sorin Grindeanu spune că este normal ca românii să fie nemulţumiţi şi să îşi exprime în stradă frustrarea, având în vedere că am trecut deja de un an de pandemie, în care, mai mult sau mai puţin au existat mereu restricţii, unele ducând la închiderea unor afaceri şi la pierderea multor locuri de muncă.

„Eu cred că aceste proteste au fost generate de bâlbele guvernanţilor, de faptul că există multe semne de întrebare inclusiv faţă de unele dintre măsurile spuse de guvernanţi şi atunci lumea a ieşit în stradă. În orice democraţie există acest drept al cetăţenilor de a protesta faţă de anumite decizii ale celor care conduc. În schimb, nu sunt de acord cu acţiunile de azi-noapte târziu ale unei părţi dintre cei care au protestat. Violenţele nu cred că îşi au locul.

După un an de restricţii, oamenii sunt într-o stare de irascibilitate, au sărăcit, pentru că lumea a sărăcit în acest an, perspectiva nu e una foarte bună”, a spus Grindeanu la Palatul Parlamentului, întrebat ce părere are despre protestele care au avut loc în ultimele zile în ţară.

El a adăugat că în cazul acestor proteste nu e vorba de politică.

„Aici nu e vorba de politică, aici e vorba de disperarea unei părţi importante din populaţie. Lumea, duminică seară, a ieşit fără niciun fel de apel al vreunui partid politic. E dreptul lor să o facă. Eu nu cred că partidele politice trebuie să intervină să îşi pună un anumit gir pe aceste manifestaţii care trec dincolo de un cadru politic, dincolo de partizanatele politice din ţara noastră”, a menţionat Grindeanu.