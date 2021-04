Mega Image extinde serviciul de livrare rapidă la nivel național prin aplicația de mobil

Mega Image își extinde propriul serviciu de livrare rapidă în două ore pentru cumpărăturile din supermarketul online prin aplicația de mobil MEGA IMAGE și are acum acoperire în cele mai mari orașe din țară – București, Brașov, Cluj, Timișoara, Iași, Ploiești. Pe lângă cele șase orașe, serviciul a fost extins și în Ilfov, fiind acum disponibil în Pipera și Voluntari, dar și în Tunari, 1 Decembrie, Corbeanca, Popești-Leordeni, Dobroești.

Prin extinderea serviciului de livrare rapidă, Mega Image continuă să ofere acces rapid la peste 2500 de produse alimentare și pentru casă, livrate acasă în maximum două ore, în intervalul 07:00 – 22:00.

„Dezvoltarea accelerată în e-commerce a devenit prioritară pentru noi încă de la începutul pandemiei, când am înțeles că trebuie să venim cu soluții rapide care să răspundă imediat nevoilor clienților. Am lansat astfel într-un timp record propriul serviciu de livrare rapidă în două ore pentru cumpărăturile prin aplicația de mobil și ne extindem acum în orașe mari din țară. Suntem singurul supermarket care a dezvoltat o platformă proprie pentru cumpărături online și oferim centralizat toate serviciile de livrare: livrare rapidă, în două ore, livrare programată în 24 de ore, sub umbrela aceleași aplicații mobile. În plus, avem grijă de fiecare comandă a fiecărui client, astfel încât să nu aibă nicio grijă pentru cumpărăturile online care sunt pregătite de colegii noștri din magazinele Mega Image sau din depozitul dedicat pentru e-commerce,” spune Adrian Nicolaescu, Vicepreședinte marketing, e-commerce, comunicare și sustenabilitate Mega Image.

Toate comenzile de livrare rapidă sunt pregătite în magazinele din proximitatea clienților. În coșul virtual pot fi adăugate maximum 20 de produse, din care cel mult 6 din fiecare pot fi identice, iar în situațiile de stocuri epuizate, clientul este contactat de echipe dedicate din magazin pentru înlocuirea produsului.

De asemenea, în aplicație a fost implementată și soluția prin care clienții au acces la toate serviciile de livrare din aplicație: livrare rapidă în maximum două ore, cu 2500 de produse disponibile, precum și livrare standard a doua zi sau în zilele următoare, cu posibilitatea de a alege ziua și intervalul orar dorit pentru livrarea comenzii, cu acces la tot portofoliul de produse Mega Image.

În același timp, pentru a susține întreaga activitate de e-commerce, Mega Image a dezvoltat un depozit dedicat doar pentru comenzile online, care se întinde pe o suprafață de 4600 mp și prin care procesele de sortare, împachetare și reaprovizionare sunt eficientizate.

Pentru perioada sărbătorilor de Paște, clienții vor primi vouchere de cumpărături pentru comenzile de minim 350 de lei, cât și prin livrare rapidă, pentru comenzi de minimum 200 de lei.

În aplicația Mega Image pot fi accesate toate promoțiile disponibile și în magazine, iar utilizatorii au oricând la îndemână oferte personalizate acordate prin cardul de loialitate Connect.