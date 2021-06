Klaus Iohannis, implicare totală. Președintele a strâns gunoaie de pe malul râului Argeș!

Președintele Klaus Iohannis a mers miercuri în Argeş pentru a participa la o acţiune de strângere a gunoaielor de pe malul râului Argeş în cadrul campaniei „Let’s Do It, Romania!”.

Klaus Iohannis a participat miercuri la o acţiune de strângere a gunoaielor de pe malul râului Argeș în cadrul campaniei „Let’s Do It, Romania!”. Acţiunea s-a desfăşurat în apropierea localității Dărăști, județul Ilfov.

„Am venit astăzi aici ca să adunăm gunoaie, ca să adunăm gunoaie aruncate de concetăţeni de-ai noştri care încă nu au înţeles, din păcate, că natura nu este groapă de gunoi. Pe drumul încoace, probabil aţi observat, peste tot gunoaie, moloz la marginea drumului şi cred că este momentul să o spunem foarte clar şi apăsat. Trebuie să acceptăm cu toţii că marginea drumului nu este groapă de gunoi, albia râului nu este groapă de gunoi. Depinde de noi să avem grijă de mediul înconjurător. Şi dacă cineva crede că faptul că locuieşte în oraş nu are nicio legătură cu mediul pot să-l contrazic direct. Nu există viaţă sănătoasă fără un mediu sănătos. De aceea, trebuie să ne implicăm şi nu, nu este suficient să ne enervăm dacă vedem o grămadă de gunoaie lăsată de cineva care atât a înţeles. Trebuie să facem ceva. Acest „să facem ceva” poate să aibă forma acţiunii de astăzi.

Împreună cu voluntarii „Let’s Do It, Romania!”, astăzi vom aduna gunoaie aici, de pe malul Argeşului. Dar această acţiune – care este una foarte valoroasă şi vreau să laud în mod expres şi să apreciez această formă de implicare civică reprezentată aici de „Let’s Do It, Romania!” – este un exemplu.

Mulţi, mai ales tineri, sunt alături de noi, înţeleg nevoia unor astfel de acţiuni, însă încurajez autorităţile locale să fie şi ele alături de noi. Depinde foarte mult de primar, de consilierii locali să organizeze acţiuni de colectare a gunoaielor, a deşeurilor. Depinde foarte mult de dascăli, să facă muncă de conştientizare în şcoală, ca tinerii să înţeleagă că locul gunoaielor şi a deşeurilor nu este în natură, ci acolo unde ele se colectează. Sigur, aceste centre trebuie organizate iarăşi de autorităţi. Vedeţi că este un întreg circuit pe care trebuie să-l avem şi noi în România.

Este momentul pentru acţiuni decisive şi pentru a încuraja astfel de acţiuni, pentru a proteja, pentru a curăţa mediul, pentru asta am venit astăzi aici, împreună cu voluntarii „Let’s Do It, Romania!”. So, let’s do it! Adică la treabă!”, a afirmat şeful statului.

Klaus Iohannis a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Mondiale a Mediului Înconjurător. Şeful statului a cerut ca autorităţile să rezolve rapid situaţia gropilor neconforme şi ilegale de gunoi.

„Mediul înconjurător trebuie tratat cu respect, admirație și apreciere pentru ce ne oferă. Dacă generațiile trecute au considerat că sunt îndreptățite să exploateze discreționar natura, noi putem fi generația care ajută natura să se însănătoșească.

Responsabilitatea este a noastră, a tuturor. La nivel individual, trebuie să schimbăm modul în care consumăm și să ne comportăm zi de zi reducând impactul pe care acțiunile noastre îl au asupra mediului înconjurător. Companiile trebuie să adopte modele de business „verzi”, iar fermierii și producătorii mijloace de producție mai sustenabile. Guvernul, la rândul său, are obligația de a investi în protejarea și refacerea ecosistemelor, iar școala de a pregăti viitori adulți activi, responsabili cu mediul înconjurător și implicați în acțiuni pentru binele Planetei.

Ecosistemele din România sunt sub presiune mare din cauza deșeurilor pe care le găsim mult prea des în natură. Sunt ambalaje lăsate în parcuri, pet-uri aruncate în șanțuri în drum spre stațiunile montane, materiale de construcție lăsate pe câmpuri, piese de mobilier abandonate la margine de drumuri. Autoritățile trebuie să pună la dispoziție sisteme și insule de colectare selectivă a deșeurilor ușor accesibile cetățenilor, iar cetățenii să conștientizeze cât de important este să facă efortul de a preda deșeurile în locurile amenajate. De asemenea, autoritățile trebuie să rezolve rapid situația gropilor neconforme și ilegale de gunoi și să creeze un cadru legislativ și infrastructural pentru a capta deșeurile în economia circulară.

Nu putem da timpul înapoi pentru a stopa degradarea ecosistemelor, dar ne putem schimba chiar de astăzi comportamentul pentru a restaura ecosistemele. Să acceptăm rolul fundamental pe care îl joacă ecosistemele în viața noastră și să ne raportăm cu mai multă grijă la mediul înconjurător!

Să protejăm natura, să aruncăm deșeurile doar în spațiile destinate colectării, să optăm, ori de câte ori avem oportunitatea, pentru mobilitatea nepoluantă, să facem orașele în care locuim mai verzi! Împreună putem fi generația care protejează și reface ecosistemele!”, a transmis preşedintele Klaus Iohannis.