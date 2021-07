Nicușor Dan, implicare totală: „Pe Arena Națională se va desfășura cel mai mare eveniment mondial de sporturi electronice din 2021. Premii: 40 de milioane de dolari!”

„În perioada 12-17 octombrie, pe Arena Națională din Capitală, se va desfășura cel mai mare eveniment mondial de sporturi electronice din acest an – The International 10 (TI10). Evenimentul e la cea de-a zecea ediție, iar Bucureștiul se va alătura altor orașe importante din lume (Seattle, Köln, Vancouver, Shanghai) care au găzduit această competiție în anii precedenți.

Turneul de la București e dotat cu premii de 40 de milioane de dolari, un maxim istoric pentru această competiție, dintre care 16% vor reveni statului român sub formă de impozite. Pentru comparație, turneul de tenis de la Wimbledon din acest an are un fond total de premiere de circa 48 de milioane de dolari.