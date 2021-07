Victor Ponta, revoltat: „Eu aș face o petiție să facă duminică alegeri în PNL, să-l aleagă pe Cîțu și să mergem mai departe!”

Fostul premier Victor Ponta a avut, miercuri seară, o intervenţie telefonică în emisiunea lui Victor Ciutacu, de la România TV, pentru a comenta afirmaţiile făcute de premierul Florin Cîţu .

Premierul Florin Cîţu a declarat, în cursul zilei de miercuri, că a aflat că în judeţul Teleorman există oameni care nu sunt branşati la gaze şi localităţi cu drumuri de pământ, iar Victor Ponta se miră că abia acum a aflat, în condiţiile în care situaţia din judeţul din care provine Liviu Dragnea a fost şi o temă în campania electorală.

„Sincer, eu am crezut ca e Liviu Dragnea, ca si el la fel zicea, ca mai bine sa dam la primari, ca sunt alesi, doar ca pe unul l-au bagat la parnaie. Si liberalii protestau, ca veneau primari la guvern, acum Citu ii cheama. Eu am crezut ca PNL, „national”, ca ne promovam firmele romanesti. Dar banii din imprumuturi se duc in afara tarii, si alimente, si beton, saci de nisip, tot. Deci nu stiu ce e national. Liberal, eu am crezut ca acum din ianuarie firmele straine vin in Romania si se apuca de treaba. Eu cunosc deja 10 firme, ma ofer sa i le zic domnului Citu, care stau cu sute de milioane si nu au ce sa faca decat dupa septembrie, pentru ca acum nu au cu cine sa vorbeasca, ca unul e de la Citu, unu de la Orban, unu de la USR, unu de la PLUS… Inteleg ca e in campanie domnul Citu, dar cine conduce tara?”, a spus Victor Ponta la România TV.

Fostul premier Victor Ponta a declarat că, deşi anul trecut, în plină pandemie, ieşeau la iveală foarte multe cazuri de achiziţii suspecte de măşti şi alte materiale sanitare, la preţuri mult umflate, pentru a fi apoi ţinute în depozite, acum justiţia nu urmăreşte aceste piste, ci pare a fi ocupată doar cu desfiinţarea SIIJ.

„Domnul Citu a spus un adevar, CE le-a comandat, noi le platim. Dar parca anul trecut vorbeam de milioane de masti, dar eu acum aud ca nu ii pot gasi pe aia cu contractele la de 10 de ori pretul, dar ei se bat cu SIIJ. Poate explica cineva cu ce ii incurca SIIJ in lupta cu coruptia? Si cu ce coruptie, ca sunt de doi ani aproape la putere. Vad ca se scumpeste transportul in Bucuresti, banuiesc ca tot vina lui Firea e, nu? Banuiesc ca tot PSD.

Nu stiu de ce am comandat atatea, ca la CE merge doar Iohannis. M-as bucura sa le dam la altii, nu doar in Moldova, si asa macar ne ajutam niste prieteni.

Baietii aia de la PLUS, care l-au avut pe Voiculescu si acum pe Mihaila, si-au vazut de treaba in pandemie si in curand doar cine are bani va avea acces la guvernare. Eu as face o petitie sa faca duminica alegeri in PNL, sa-l aleaga pe Citu si sa mergem mai departe. Domnul Orban a zis ca Iohannis e generalul, generalul a zis sa nu mai fie el, aia e”, a adăugat Ponta.