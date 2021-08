Liderii USR PLUS s-au săturat de comportamentul lui Cîțu: „S-a umplut paharul. Cîțu e văzut ca un perdant politic, iar asocierea cu el dăunează USR PLUS!”

Liderii USR PLUS au participat joi în ședința Biroului Național, și şi-au exprimat vehement nemulțumirea față de modul în care premierul Florin Cîțu tratează partidul.

Liderii USR-PLUS vor înlocuirea lui Cîțu din fruntea Guvernului. Potrivit unor surse politice citate de G4media.

Membrii partidului sunt total nemulţumiţi şi s-a discutat înlocuirea lui Cîțu printr-o moțiune de cenzură, dar decizia a fost ca acest scenariu să fie temporizat pentru a nu interveni în acest fel în alegerile din PNL.

USR PLUS a decis să respingă programul ”Anghel Saligny” propus de Cîțu, un PNDL 3, care ar direcționa 50 de miliarde de lei în următorii șase ani către baronii locali. Programul este unul extrem de important pentru premierul Cîțu din perspectiva luptei interne pentru putere în PNL.

O altă decizie luată de USR PLUS a fost să refuze orice nouă discuție pe rectificarea bugetară, după ce premierul dăduse semnale că ar vrea să revină asupra înțelegerii la care s-a ajuns în coaliție, după cum au declarat pentru G4Media.ro sursele citate.

”Toată lumea din partid e nemulțumită de cum îi tratează ca parteneri, de atacurile la miniștrii USR PLUS. La mulți s-a umplut paharul, noi decontăm opoziția PNL la orice reformă, la reformele din justiție, decontăm intenția lor de a face un nou PNDL. Noi am fost parteneri loiali. Oamenii din USR PLUS au conștientizat că Florin Cîțu depinde complet de noi ca premier. S-a discutat vehement despre ideea de a-l înlocui pe Cîțu, au fost inclusiv nemulțumiri față de Iohannis. Cîțu e văzut ca un perdant politic, iar asocierea cu el dăunează USR PLUS”, a declarat pentru G4Media.ro o sursă din partid.

De altfel, conducerea USR PLUS consideră că preşedintele Klaus Iohannis avea cunoştinţă despre acest episod din trecutul premierului Cîţu şi a ales să-l ascundă, fapt care l-ar face pe şeful executivului „şantajabil”.

“Este evident că a fost o condamnare care s-a soldat cu închisoare, chiar dacă e vorba de doar două zile. Este imposibil ca serviciile secrete să nu-i fi adus la cunoştinţă preşedintelui Klaus Iohannis faptul că cel propus ca premier a fost închis în SUA. Evident, Klaus Iohannis a avut – sau ar fi trebuit să aibă- cunoştinţă de acest lucru. Acest episod îl face pe Florin Cîţu şantajabil. Premierul a ascuns de liderii coaliţiei acest episod, probabil mai are şi altele. Acesta ar fi un rezumat al discuţiei noastre din BP”, a declarat joi seară unul dintre liderii USR PLUS pentru News.ro.