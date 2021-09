Dan Barna îl ironizează pe premierul Cîțu: Echipa câştigătoare a lui Florin Cîţu s-a completat cu Marcel Ciolacu!

Dan Barna avut o primă reacţie după ce Florin Cîţu a postat pe pagina de Instagram un video editat în care îl întruchipează pe Superman. Liderul USR exclude ca partidul său să aibă vreo înţelegere cu PSD şi a reiterat ideea că social-democraţii îl susţin, de fapt, pe premierul Florin Cîţu şi PNL.

Liderul USR-PLUS a făcut o ironie la adresa premierului, după ce acesta a postat pe Instagram un videoclip în care îl întruchipează pe Superman.

Dan Barna a declarat că nu a existat nicio discuţie cu PSD, aşa cum a susţinut premierul în repetate rânduri.

”O minciună sfruntată. Ideea că noi, USR, am negocia cu PSD, premierul, e una ridicolă. Noi am spus foarte clar, această coaliţie, PNL, USR PLUS, UDMR poate să continue cu un premier în stare să conducă o coaliţie. Acuzaţia, afirmaţia, cum să spun, insinuarea de ieri a domnului este nu de rea credinţă, este o minciună evidentă. Cum aş putea să negociez eu cu Marcel Ciolacu care susţine prin vot, în Parlament, pe Florin Cîţu. Aici toată lumea vede realitatea. Una e să visăm, poate şi eu mă visez noaptea în somn Superman, dar după aia vine dimineaţa, mă trezesc şi începe viaţa de zi cu zi. Exclus. Nu există această negociere şi nici nu a existat.

Echipa câştigătoare a lui Florin Cîţu s-a completat cu Marcel Ciolacu. Florin Cîţu şi Marcel Ciolacu conduc în acest moment România. Dacă Florin Cîţu spune că are o propunere de nouă premier, atunci ne asezăm la masă”, a declarat liderul USR-PLUS la Digi 24.

Reamintim că Florin Cîțu a postat, joi, pe pagina de Instagram un video editat în care îl întruchipează pe Superman în timp ce salvează un avion de la prăbușire, apoi „super-eroul” iese din ape și rostește „Are you coming?” (Vii cu mine?).