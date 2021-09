Alina Gorghiu îi taxează pe liderii USR PLUS pentru refuzul de a participa la Congresul PNL: Nu doresc refacerea Coaliției!

Alina Gorghiu, senator PNL, a criticat refuzul reprezentanților USR PLUS de a participa, în calitate de invitați, la congresul PNL, și a spus că acest lucru poate fi interpretat drept lipsa dorinței de a reface coaliția. Totodată, Alina Gorgiu s-a declarat convinsă de faptul că după Congresul USR PLUS din 2 octombrie, „discursul lor radical se va transforma într-un discurs raţional”.

„Vă daţi seama ce ar fi perceput colegii lor dacă veneau astăzi! E greu să judeci refuzul participării la un congres şi să pui eticheta că nu doresc refacerea coaliţiei. Eu sunt de părere că 2 octombrie va fi data de la care în mod real negocierile vor putea să fie restartate”, a declarat Alina Gorghiu, înaintea deschiderii Congresului PNL.

Gorghiu susţine că USR-PLUS va găsi în PNL „un partener”, indiferent de liderul pe care cei de la USR PLUS îl vor alege.

Raluca Turcan, președintele PNL Sibiu, a dezvăluit că nu candidează pentru o funcție în PNL la nivel național fiindcă a considerat că e „foarte important să vină forţe proaspete în partid”.

„Pentru că sunt membru de drept în conducerea partidului – am fost preşedinte interimar un an de zile – şi am considerat că e foarte important să vină forţe proaspete în partid alături de echipa din care fac parte”, a răspuns ministrul Muncii.