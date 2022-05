Marcel Ciolacu, implicare totală. Liderul PSD pregătește al treilea pachet social pentru categoriile vulnerabile!

Preşedintele PSD Marcel Ciolacu este invitatul lui Victor Ciutacu în emisiunea Punctul Culminant de joi, de la România TV, unde va aduce lumină în scandalul politic al momentului, legat de creşterea impozitelor şi a impozitului progresiv, propus de liberali.

Marcel Ciolacu a anunţat, în premieră, că în coaliţia de guvernare este deja pregătit un al treilea pachet social, în condiţiile creşterii continue şi accelerate a inflaţiei.

„Stiti ca de cand am intrat la guvernare am venit cu doua pachete sociale. Din al doilea pachet 60% s-a mers spre economie, avem cea mai mare crestere economica din Europa. Ca aceasta crestere nu se regaseste in buzunarele romanilor, nu este vina noastra. Va trebui sa venim cu un al treilea pachet si vom veni cat mai curand.”, a spus Marcel Ciolacu, în exclusivitate, la România TV.

„Eu as vrea sa se vada cum este impozitarea in toate tarile. In Romania este prea mare impozitarea pe munca. Avem evaziunea fiscala estimata la aproape 10% din PIB. Trebuie modificat sistemul, o reforma a ANAF-ului. De data asta, avem obligatia, tinand cont ca avem o coalitie formata din cele mai mari partide. Aceste lucruri nu pot fi facute decat prin dialog transparent. Avem cel mai mic venit prin impozitare, de la o anumita valoare in sus, din Europa. Am facut o echipa mixta din cele trei partide, sa vina cu solutii in doua saptamani, apoi vom discuta cu sindicatele si cu mediul de afaceri. Este prima data cand vad un guvern care se gandeste si ce facem pe termen mediu, nu doar maine.

Nu aici e discutia, nu vor aparea impozite noi, nu suntem nebuni la cap. Daca cresti intr-o parte, scazi in alta parte, trebuie un echilibru intre impozitarea muncii si cea a capitalului.

Prin deducerile de la impozitarea progresiva s-au dezvoltat state. Si SUA si toate tarile dezvoltate fac astfel de deduceri. Iti maresc impozitul de la 10% la 12%, dar de diferenta asta iti fac deduceri la servicii. La medicale, la gradinite, cheltuieli cu modernizarea casei etc. Asa te imping catre servicii, sa cheltuiesti, sa intre bani in economie”, a mai spus Ciolacu.

„De la inceputul anului, investitiile straine din Romania au crescut cu 10%. E un procent bun. Criza profunda e cand ai si inflatie, si somaj. La nivel european sunt tari cu economii mult mai dezvoltate, cu inflatii mai mari decat Romania”, a adăugat Ciolacu.

Întrebat de Andreea Creţulescu dacă gazul din Marea Neagră va putea fi vândut pe bursa de la Viena sau va asigura în primul rând necesarul României, Marcel Ciolacu a explicat că legea este făcută în aşa fel încât românii să fie primii care beneficiază de această resursă imensă.

„Exista o companie mixta care se va forma din Romgaz si OMV, care sa faca investitia din Marea Neagra. 50% din gaz e la Romgaz, companie de stat romaneasca. Intai vorbim de acoperirea necesarului din Romania. Romgaz poate vinde doar in Romania. Mai departe, impozitarea si proportia e una corecta, 40% ia statul roman, 60% investitorii. Apoi, in situatii de criza, statul roman are drept de preemptiune. Importanta este resursa, iar legea este corecta si benefica statului roman. Este un pas imens spre independenta energetica.

Nu ne fura nimeni gazul, este o lege corecta. Noi trebuia sa reparam gafa facuta de guvernarea anterioara prin liberalizare. 42% din inflatie vine din energie.”, a raspuns preşedintele Camerei Deputatilor.

Marcel Ciolacu spune că în timpul pandemiei au existat multe nereguli, dar este convins că vinovaţii vor fi identificaţi şi traşi la răspundere.

„A trimis domnul Rafila scrisori la Comisie sa facem o renegociere. Nu suntem singurul stat in situatia asta. Eu nu inteleg cum am putut sa cerem atatea doze, ar fi trebuit sa ne vaccinam fiecare de cate 7-8 ori. Asteptam in continuare ca cei de la USR sa ne explice. Sunt ferm convins ca vom afla cu certitudine ce s-a intamplat in acea perioada, cand stateam in casa, ca sa fure unii. Eu nu sunt politist si nu vreau sa fac anchete.”, a declarat Ciolacu.

Preşedintele PSD a vorbit şi despre scandalul provocat de vizita noului preşedinte al Ungariei în România, cu ocazia unei ceremonii organizate de un ONG pentru decorarea celor doi cetăţeni români de origine maghiară condamnaţi pentru terorism, pedeapsă din care au executat 4 ani.

„De 30 de ani avem astfel de provocari in aceasta zona. Am vazut o reactie a presedintelui Turciei apropo de anumite state care vor sa adere la NATO, un pic fortata. Cred ca si la nivel de stat si de coalitie trebuie avuta o discutie serioasa, fara exagerari. Rusia nu-si doreste sa ramana un razboi intre doua state, vrea cel putin un razboi regional. Nu a reusit nici cu Belarus, nici cu China, sunt realitati. Eu stiu ca avem un ministru al Afacerilor Externe, prin dansul ar trebui sa reactioneze statul roman in acest caz.”

El a adăugat că ministrul Finanţelor va prezenta, peste două săptămâni, o analiză care are drept scop „o optimizare fiscală”.

„O optimizare fiscală înseamnă că laşi de undeva, unde s-a creat o discrepanţă, şi vii cu o anumită impozitare, dar reduci în altă parte. La proprietăţi există (n.r. discrepanţe) şi nu din analizele mele, ci din analizele auditurilor financiare. Haideţi să aşteptăm peste două săptămâni”, a menţionat acesta.